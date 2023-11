“Todo lo que ha dicho es verdad”: Mónica y Rubén de Gran Hermano se reúnen tras expulsión

Finalmente, tras su reaparición en redes sociales, Rubén Gutiérrez se reunió con una de sus grandes amigas de Gran Hermano, la señora Mónica Ramos.

Tras su expulsión del reality de CHV, acusado por Scarlette Gálvez de realizarle tocaciones sin consentimiento mientras dormía, el excarabinero no se había reunido públicamente con ninguno de sus excompañeros.

De esta manera, la participante más adulta del encierro, es la primera en darle su apoyo y espaldarazo a Rubén.

Así quedó demostrado en diversas historias que publicaron en sus redes, donde se dedicaron emotivas palabras mutuamente.

Mónica defiende “a pies juntillas” a Rubén

“Yo lo eché mucho de menos a este joven. Yo lo quiero mucho a él....Yo defiendo a pies juntillas y doy fe que todo lo que él ha dicho es verdad. Todo, todo”, dijo mientras se abrazaban con afecto.

Además, agregó que “yo lo quiero porque lo conocí 24/7. Viví con él, entonces yo sé cómo es él. Una persona honorable, amorosa, tierna. Que me hacía comidita...”, fueron algunas de sus palabras, deseándole todo el éxito y llenándole de besos.

“Yo la quiero mucho, gracias por recibirme en su casa. La voy a venir a ver más seguido. Usted me conoce como soy. He sido muy claro, no fui a hacer un personaje. Siempre ser autentico”, dijo también el exuniformado.

Además, aprovecharon de enviarles saludos a Hans Valdés, el penúltimo eliminado de Gran Hermano, quien también visitó a la señora Mónica en su casa, pero el día anterior, sin encontrarse con Rubén.