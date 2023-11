Aseguran que Adele se casó con su pareja Rich Paul en una ceremonia íntima

La galardonada con 16 premios Grammy, Adele, aparentemente ha confirmado que contrajo matrimonio con su novio de dos años, Rich Paul. Según informes, la noticia surgió durante el espectáculo de comedia de Alan Carr en Los Ángeles el pasado sábado 18 de noviembre y desde entonces parece que sus fans solo hablan sobre lo sucedido.

Adele fue parte de la audiencia del espectáculo de comedia. Dos asistentes al evento compartieron en sus redes sociales la presunta revelación de Adele y los videos no tardaron en aparecer por todos lados, causando que muchos crean que esto es una confirmación, mientras otros no parecen tan convencidos.

¿Se casó Adele con Rich Paul?

“Estuve en el espectáculo de comedia de Alan Carr en Los Ángeles esta noche y Adele estaba en la audiencia”, compartió un fan. “Alan preguntó a la multitud si alguien se había casado recientemente, y Adele gritó ‘Yo lo hice’”, lo que encendió las redes sociales junto a un video donde la cantante se refiere a Paul como su esposo.

Otro espectador del espectáculo afirmó: “Cuando preguntó si alguien se había casado recientemente, ella gritó ‘Yo lo hice’. Fue muy lindo, pero se fue justo antes de que terminara”. “Adele estaba sentada justo detrás de mí con una amiga, divirtiéndose mucho. Su seguridad solo entró para llevarle bocadillos”.

Un tercer espectador compartió una anécdota similar en Twitter, respaldando la afirmación de que Adele habría dicho “sí” durante el espectáculo del sábado. A pesar de estos informes, el popular medio Page Six se ha puesto en contacto con los representantes de Adele para obtener comentarios adicionales sobre la supuesta ceremonia nupcial, pero no se ha dicho nada oficial.

Adele asegura que Rich Paul es su esposo

No es la primera vez que Adele se refiere a Rich Paul como su “esposo”. En su residencia en Las Vegas en septiembre, la artista de “Easy on Me” bromeó con una miembro de la audiencia que le sugería casarse con ella, diciendo: “No, no quiero intentarlo. Estoy con Rich. Estás loca, déjame en paz”.

Adele y el agente deportivo hicieron pública su relación en julio de 2021 y, desde entonces, han sido fotografiados juntos en diversas ocasiones. La cantante ha elogiado repetidamente a Paul, describiéndolo como “increíble” y “de corazón abierto” en entrevistas anteriores. La pareja ha mantenido su relación de manera privada, y Adele comparte a su hijo Angelo, de 10 años, con su ex esposo, Simon Konecki.