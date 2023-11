Chama lanza fuerte advertencia contra Fabio: “Yo podría decir lo de la novia, del hermano con el que se vivía peleando...”

Fabio y Chama están dando mucho contenido en Tierra Brava, luego de la pelea por la “propuesta indecente” que reveló Luis Mateucci.

La venezolana admitió tener acceso a información comprometedora sobre Fabio, pero decidió mantener un nivel de ética que el español, según ella, no ha seguido.

“Yo podría decir lo de la novia, del hermano con el que se vivía peleando, cosas feas que ha dicho de mujeres, que (Fabio) no tiene códigos de hombre. Pero yo no lo voy a hacer, porque en algún momento fue mi amigo”, dijo Chama.

Hay que recordar que la reconciliación entre Luis y Chama sirvió como catalizador para una reflexión más profunda sobre la lealtad, la ética y los límites en las relaciones.

Fabio aclara rumores y se muestra decepcionado

En conversación con Publimetro, Fabio explicó hace un par de días que “con la Chama llevo 8 años de amistad, hemos estado en realities juntos, algunos de competencia, e incluso uno donde yo me sentaba en un trono y escogía chicas, a ese yo la metí porque era mi amiga. Nunca fuimos pareja, era todo joda y televisión. Era tan amiga que incluso cuando todo mi equipo votó por ella, yo no lo hice, era la única chica en la que yo confiaba aquí adentro, siempre he sido fiel a ella, y ella me decía lo mismo, que sólo en mí confiaba”

Respecto a la “propuesta”, el español indicó que “lo que pasó fue que un día ella ganó una competencia y se quedó a dormir al lado mío en el VIP, y como me tiene mucha confianza, le propuse joder a Mateucci diciéndole que tenemos onda para sacarle celos”.

“Se empezó a reír y me dijo que no porque iba a quedar mal. Al día siguiente se peleó con Mateucci, se sacó el micrófono y me vino a decir que ahora sí quería hacerlo. Pasa el tiempo, una o dos semanas, ella discute con Mateucci, él estaba medio tocadito, había bebido, empezó a hacerme bromas, al final las bromas fueron creciendo, metió otros temas y dijo que yo le había propuesto tener sexo a la Chama para sacarle pica. La Chama se queda tapada bajo la cama, muy cobarde de su parte, así que la llamé para que explicáramos el tema, delante de todo el mundo. Ella callada, no contesta, se quedó tapada. Al final nos peleamos, nos fuimos, ella nunca dijo nada. Yo siempre confié en ella, pero me falló por este gilipollas que lo conoce desde hace 20 días”, dijo decepcionado.