Diana Bolocco sorprendió con íntima confesión sobre sus implantes: “Me los sacaría feliz”

Esta semana, la conductora de Gran Hermano Chile, Diana Bolocco, visitó a los últimos 6 participantes del reality show, quienes se encuentran cada vez más cerca de la gran final.

La animadora compartió con los jugadores de la casa y conoció más sobre ellos, así como los participantes también quisieron saber de la conocida presentadora de TV.

En este contexto fue que le realizaron algunas preguntas personales. En específico, Jennifer Galvarini le consultó si se había realizado alguna operación estética.

Fue en ese momento que Diana contó que luego de convertirse en madre, decidió realizar algunos retoques en su figura.

“Me puse implantes, era plana. O sea, no era plana, pero tuve hijos y después de amamantar quedé como una tabla”, compartió la periodista en respuesta a la pregunta de Pincoya.

La conductora explicó que, aunque le encantaba su figura original “por mi trabajo, tenía que usar muchos vestidos elegantes. Es muy difícil ponerse sostenes, entonces vamos poniéndole relleno”. En consecuencia, optó por los implantes para realzar su apariencia, aunque ahora reflexiona sobre esa elección.

“Un día dije, ‘ya me voy a poner’. Pero después me arrepentí, yo me las sacaría ahora. Tengo poquito, tenía esto antes de ser mamá, 34B. Y después quedé… se me fueron todas las pechugas después de dar leche”, confesó.

“No es que me arrepienta, pero en realidad me las sacaría. Si pudiera sacármelas y quedar plana, pero sin exceso de piel, lo haría”, admitió Bolocco durante la conversación.

A pesar de encontrar el resultado estético de los implantes “lindo”, Bolocco expresó su incomodidad con tener algo ajeno a su cuerpo y reflexionó sobre su deseo de revertir la intervención. “Si pudiera sacármelas y quedar plana, pero sin exceso de piel, lo haría”, afirmó la animadora.

“Digo, ‘me voy a morir y van a quedar dos cosas’. Como que no soy biodegradable, eso es lo que me complica. Sí, me voy a cremar”, concluyó.

