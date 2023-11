¿Está enfurecido? Así reaccionó Brad Pitt a las polémicas declaraciones de su hijo Pax

Lo que parecía ser una de las parejas más amorosas y sólidas de Hollywood, terminaron en un escandaloso divorcio del que, a años de haberse efectuado, Angelina Jolie y Brad Pitt, siguen ocupando los titulares de diferentes medios de comunicación que han expuesto la otra cara de su matrimonio y los tormentos que ambos atravesaron.

Meses atrás se habló de su discusión por un viñedo francés del que Jolie, habría vendido sus acciones para deshacerse del negocio de alcohol que ella misma señaló que había destrozado su familia, esto provocó la furia del actor, quien habría tachado esto como un gesto de venganza por parte de su exesposa.

Angelina Jolie y sus hijos Getty Images: Jesse Grant (Jesse Grant/Getty Images: Jesse Grant)

Desde entonces, han salido a la luz, los momentos más oscuros de la familia Jolie-Pitt, pero el acabose se dio cuando, el pasado 21 de noviembre, el Daily Mail, dio a conocer una publicación que formaba parte de las Instagram Stories de Pax, donde reveló el infierno que vivieron sus hermanos y él mientras vivían con el actor de ‘Babylon’.

¿Qué dijo Pax Jolie-Pitt de Brad Pitt?

El Daily Mail publicó el día de ayer una supuesta felicitación del día del padre que Pax Jolie-Pitt habría hecho a Brad Pitt, cuando tenía 16 años, donde reveló el ‘infierno’ que vivieron junto al famoso actor.

“¡Feliz día del padre a este imbécil de clase mundial! Una y otra vez demuestras ser una persona terrible y despreciable. No tienes ninguna consideración ni empatía hacia tus 4 hijos menores que tiemblan de miedo cuando están en tu presencia. Nunca entenderás el daño que has hecho a mi familia porque eres incapaz de hacerlo, Has hecho de la vida de mis allegados un infierno constante”. Escribió el joven en 2020.

¿Cuál fue la reacción de Brad Pitt ante las declaraciones de su hijo Pax?

Tras estas virales declaraciones, los medios de comunicación ya esperaban la respuesta de Brad Pitt ante los fuertes calificativos que había puesto su hijo para él, tanto que The Sun había revelado lo que el actor dijo tras darse a conocer este doloroso mensaje.

“Brad tiene un gran respeto por todos sus hijos y es deprimente ver cómo se arrastra esto. Es frustrante ver a Brad pintado como una especie de ‘mala persona’ cuando está lejos de la verdad. Opta por guardar un silencio digno y eso lo dice todo”. Supuestamente, habría comentado una fuente cercana al actor.

Brad Pitt (Monica Schipper/Getty Images FOR PARAMOUNT PICTURES) (Monica Schipper/Getty Images FOR PARAMOUNT PICTU)

Sin embargo, el famoso medio de comunicación, Page Six, negó que esta declaración fuera cierta, pero que el actor había optado por no reaccionar por la protección de sus hijos, de manera que todo el asunto mediático en torno a su divorcio no los afectara directamente.

“Es simplemente desafortunado que la gente siga intentando involucrar a los niños en las cosas. Han sido siete largos años y es lamentable que la gente planteé innecesariamente cuestiones de un pasado tan lejano... y no tome en consideración el impacto que tiene en toda la familia”. Comentó otra fuente cercana al actor a Page Six.