“Maldito ser humano horrible” El hijo de Brad Pitt confesó lo que siente por el actor

Brad Pitt es un actor estadounidense que ha cautivado al público durante décadas con su talento y su apariencia irresistible. Nació el 18 de diciembre de 1963 en Shawnee, Oklahoma. A lo largo de su carrera, Brad ha interpretado una amplia gama de personajes y ha dejado una huella imborrable en la industria del cine.

El actor se dio a conocer por su papel en “Thelma & Louise” en 1991, donde interpretó a un atractivo y seductor ladrón. ¡Esa actuación lo catapultó a la fama! Desde entonces, ha protagonizado numerosas películas exitosas, como “Fight Club”, “Ocean’s Eleven” e “Inglourious Basterds”.

Pero Brad Pitt no solo es conocido por su talento actoral, también es un filántropo comprometido con causas sociales y humanitarias.

[ ¿Quién lo hace mejor? Chacho y Jorgito compiten para imitar a Carmelo de ‘Rigo’ ]

“¡Feliz día del padre a este imbécil de clase mundial! Una y otra vez demuestras ser una persona terrible y despreciable. No tienes ninguna consideración ni empatía hacia tus 4 hijos menores que tiemblan de miedo cuando están en tu presencia. Nunca entenderás el daño que has hecho a mi familia porque eres incapaz de hacerlo, Has hecho de la vida de mis allegados un infierno constante”, escribió Pax en sus redes.

Es importante recordar que Pax es solo uno de los seis hijos de Brad y Angelina Jolie, y parece que no es el único con problemas en su relación con el famoso actor. Ya hemos escuchado rumores sobre las dificultades que existen entre Brad y sus otros hijos.

En 2016, Angelina Jolie solicitó el divorcio a Brad Pitt, poco después de un escandaloso incidente en un jet privado donde, aparentemente, Pitt golpeó a su hijo (también adoptado) Maddox. Varios reportes aseguraron en su momento que Brad estaba alcoholizado, además de también haber insultado al resto de sus hijos y a Angelina.

[ Karma: Presunto fletero murió cuando intentó robar a un funcionario de la UNP ]

El joven de ahora 19 años finalizó su mensaje asegurando que toda la verdad sobre Pitt saldría a la luz tarde o temprano, y con un tono irónico, volvió a desearle un feliz día del padre al hombre que lo adoptó calificándolo como “un maldito ser humano horrible”.