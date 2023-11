“Quería distraerme y no estar, por ejemplo, drogándome o haciendo cosas malas”: Jordan 23 se sinceró sobre sus inicios en la música urbana

Jordan Carrasco, más conocido como el Jordan 23, ha sido uno de los artistas urbanos que ha acumulado varios éxitos internacionales durante estos meses, estando como uno de los artistas nacionales más escuchados. Sin embargo, sus inicios no fueron nada fáciles y el amor por la música pudo sacarlo de un ambiente no tan bueno.

En una conversación con T13, el cantante habló sobre su vida personal y reveló que: “Yo nací primero que nada en Pudahuel Sur. Vivíamos allá como hasta los ocho, nueve años y después nos cambiamos para Lo Prado”.

Sobre el mensaje que ha dejado Jordan en la preview de su show en el Movistar Arena, en donde asegura que para él la música fue el “resurgir” en su vida, el cantante sostuvo que “la música era como la única distracción que uno tenía dentro (...) porque como que uno se encierra con lo que veías ahí en la esquina, dos cuadras más allá y no habían muchas distracciones. Como que todos hacíamos lo mismo”, explicó.

“Mis vecinos de allá, amigos, compañeros de allá. Andamos todo en lo mismo, porque no habían muchas cosas (...) Cuando yo hacía música era porque quería distraerme de eso y no estar, por ejemplo, drogándome o haciendo cosas malas. O estar en una esquina en una plaza haciendo ni una, me ponía hacer música para distraerme de eso. Para entretenerme”, confesó en el diálogo con el medio.

Empezó desde muy chiquito

Sobre cómo empezó a escribir letras de canciones o interpretar algunos temas, Jordan Carrasco aseguró que comenzó este amor desde que era solamente un niño.

“A los ocho años, nueve años yo ya andaba cantando. A los 10 años yo ya inventaba cosas, pero me daba vergüenza (...) Me acuerdo que me pillaron unos papeles con unos temas mi tío con mi taita y son pesados esos, entonces me agarraban pal leseo”, recordó.

“Tenía como 12 y me agarraban pal leseo por las letras. Y yo les decía ‘no si calmao, yo voy a cantar’. De repente nos acordamos de eso ‘¿te acordai cuando te agarrábamos pal leseo o no? Viste o no, sí lo logre. Seguimos con la música, como te digo me era como mi distracción”, reiteró el cantante urbano.