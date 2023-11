“¿Quieres ser famoso?”: Pato Sotomayor reveló que le ofrecieron una buena oferta para mostrarlo desnudo en TV

Pato Sotomayor recordó un bochornoso momento que vivió hace doce años mientras participaba en ¿Cuánto vale el show?, en donde terminó desnudo y con una gran oferta económica.

El periodista habló de la situación en el más reciente capítulo de Claudia Conversa, en donde contó detalles sobre aquel show, en donde tenía que lucirse frente a los jurados Ítalo Passalacqua, Fran García-Huidobro y a Marlen Olivari, quien fue la co-protagonista de la escena y terminó siendo la culpable de que se le viera más de lo debido.

Según las palabras de Pato, durante la grabación Pato quedó todo desnudo, por lo que le propusieron grabar de nuevo el momento.

“En el primero se me quedó un pedazo de bóxer afuera del pantalón, y después se hizo una segunda toma”, detalló de entrada, según consignó La Cuarta.

La jugosa oferta de Álex Hernández

Por esta razón, desde la producción le propusieron: Pato, mira lo que te pasó, no te preocupes, para que tu familia no te humille, no lo vamos a mostrar”, esto considerando que la show woman solo debía bajarle los pantalones y no la ropa interior.

Sin embargo, Álex Hernández le quiso sacar jugo a la situación y le hizo una inesperada pero llamativa oferta: “Me dice: ‘Pato, ¿quieres ser famoso? Vamos a dejar entrever que ahí hay algo, pero no hay nada’”.

Aunque Pato no quedó conforme con la propuesta, así que el hombre a cargo aumentó la apuesta: m¿Y si hacemos que llegues a la final del programa?”.

Finalmente, Sotomayor aceptó y salió al aire la primera toma: “Estuve en nueve capítulos más de ¿Cuánto vale el show?, y me pagaban $300 mil por cada uno”, relató, asegurando que “en ese tiempo yo tenía un sueldo mínimo en el Pollo en Conserva”.