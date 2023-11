Se enojó la ‘Pipul’: Pamela Díaz se llena de críticas por bullying a Angélica Sepúlveda

Lo que parecía ser una simple jugarreta de Pamela Díaz hacia Angélica Sepúlveda en Tierra Brava , terminó por molestar a los seguidores de La Fiera, quienes se fueron en masa a su última publicación de Instagram para hacerle saber que no estaban contentos con su actitud.

Esto debido al hostigamiento que realizó a la Fierecilla de Yungay, durante una dinámica en el reality de Canal 13. Insistencia que generó conflictos con Sepúlveda y sacó de sus casillas a los televidentes.

Ambos equipos se encontraban preparando empanadas peruanas y Angélica fue la encargada de elaborar el pino junto a Luis Mateucci.

Fue ahí que Díaz insistió en querer probar la preparación, pero la “Chucky” se lo negó en reiteradas veces, ante su agotadora insistencia.

Esto desató la furia de la “Pipul”, quienes consideraron que era bullying y le escribieron cientos de comentarios negativos en su red social.

“Me da una impotencia ver a una tipa que se cree superior a los demás haciendo bullying a otras personas, porque eso es lo que hace”, “Me apretó la guata ver todo lo que le gritaba a Angélica, el odio parido que le tiene... fue demasiado!”, “Me caía bien Pamela, pero el capítulo de hoy, puro molestando Angélica, me cayó mal xao una People menos”, fueron solo algunos de los comentarios.

El origen del conflicto de Pamela y Angélica

Todo partió cuando Angélica Sepúlveda se percató de que Fabio –del grupo contrario- estaba cuchareando la carne molida de las empanadas junto a Botota, y se la quitó de las manos. Luego Pamela Díaz la retó por su actitud, y, ante la respuesta de Angélica, empezó ella misma a molestarla.

“¡Vamos Fierecilla! ¡Te vas a quedar más sola que la Chama!”, se puso a cantar Pamela, haciendo ruido con cacerolas. Luego, para provocarla más, intentó ella misma sacar carne de la preparación para convidarle a todos los demás, lo que generó un tenso duelo entre ambas.