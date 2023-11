Tenso cara a cara desencajó a Angélica Sepúlveda en Tierra Brava: “¿Homofóbica de qué?”

Un tenso cara a cara será el que se vea en el próximo episodio de Tierra Brava, donde Angélica Sepúlveda tendrá una acalorada discusión y deberá enfrentar a varios de los participantes del encierro del programa de Canal 13.

Un proceso de nominación que quedó registrado, en parte, en el avance del nuevo capítulo del reality, donde la oriunda de Yungay será apuntada por Fabio Agostini y Guarén como un personaje conflictivo.

Prepara tu maleta, porque te vas. Tu bolsito, tu bolsito lauchita. Ya te voy a ver llorando en los matinales — Angélica Sepúlveda a Guarén

Los ataques a Angélica en Tierra Brava

La instancia llegará luego que la coanimadora del programa, Karla Constant le explique a los concursantes de las nuevas reglas para definir a sus candidatos del cara a cara, ya que cada equipo (rojo y verde) deberá escoger a un nominado de los suyos, para sumarlos directamente a la competencia de eliminación en la que ya están Shirley, Nicole Block, Miguelito y el propio Fabio.

“Estamos, sin duda, transitando un proceso diferente. Una semana especial, donde vamos a abrir un cara a cara mucho más intenso de lo que hemos vivido hasta ahora. Hoy, cada equipo tendrá la misión de encontrar a dos nominados. Uno del equipo rojo y otro, del equipo verde”, explicó la animadora, dando paso al polémico proceso.

En esa dinámica, y según se pudo apreciar en el avance, será Angélica la protagonista de las más acaloradas discusiones tras ser apuntada por Guarén, Fabio, e incluso Botota.

La primera que hará estallar a Angélica será Guarén, quien luego de nominar a Arturo Longton y reclamarle por haberle “vendido un cuento” respecto de la personalidad de Sepúlveda.

“Antes que entrara la señora Angélica, yo no tenía idea quién era, pero me vendiste que era una peleadora mal, que te podría hacer m***”, reclamó la joven, cuyas palabras hicieron que la integrante del equipo rojo le respondiera con un irónico “prepara tu maleta, porque te vas. Tu bolsito, tu bolsito lauchita. Ya te voy a ver llorando después en los matinales”.

La pelea con Guarén será sólo el comienzo de la furiosa noche de Angélica, quien luego deberá enfrentar la inesperada acusación de homofobia de Fabio en su contra.

“Me hubiera encantado nominar aquí a la señorita Angélica, porque ha llegado con muchas faltas de respeto, me empezó a gritar aquí que era un idiota y otras cosas más”, inició el español, cuyas palabras fueron reafirmadas por Botota, quien aseguró que “yo tuve que decirle que no siguiera diciéndolo porque creo que no va a lugar”.

Tales palabras fueron inmediatamente respondidas por Sepúlveda, que sin dudarlo, le preguntó a su compañera de equipo: “¿Qué tienes que ver tú?”.

“A él le dije (...) él trató pésimo a una mujer ayer, y cualquier hombre que trate a una mujer así, yo lo voy a tratar de mar***”, se defendió.

Sus argumentos fueron rápidamente contrastados por el español, que incluso llegó a acusarla de homofobia. “Aparte de homofóbica, es agresiva. Tu ignorancia es increíble”, le insistirá Fabio, insinuación que acabó frustrando a la chilena.

“¿Homofóbica de qué? Tu estupidez es más grande de lo que...”, finalizó, ya superada ante el evidente ataque en su contra.