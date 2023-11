¿A quien le dedicó Luis Miguel ‘La Incondicional’? el tema con el que lloró en el escenario

Luis Miguel continúa con su gira mundial en la que ha dejado el cuerpo y alma en el escenario con sus más grandes éxitos. El cantante volvió a los micrófonos tras una larga pausa musical y su regreso a estado marcado por grandes cambios, tanto en su apariencia como en su manera de comunicarse con el público.

Y es que si bien, durante su juventud, fue duramente criticado por sus aires de divo y la poca cercanía a sus fans, ahora se ha encargado de mostrarse más humano y agradecido por el apoyo, al punto incluso de mostrarse vulnerable.

Luego de ser captado en varias oportunidades saludando a sus fans tanto dentro de sus conciertos como fuera de ellos, ahora el Sol de México lloró frente a sus seguidores mientras cantaba su tema ‘La Incondicional’.

La historia detrás de ‘La Incondicional’ de Luis Miguel

Este es uno de los temas más escuchados de Luis Miguel, y ahora sorprendió al no poder contener las lágrimas y terminar llorando emocionado mientras la voz se entrecortaba, lo que causó distintos cuestionamientos sobre las razones por las que este tema lo hizo llorar. Si bien muchos consideraron que se trataba de las emociones ante el cariño que le ha mostrado su público, otros han indagado sobre el origen de este tema.

Son varias las historias detrás de este tema escrito por Juan Carlos Calderón, pues presuntamente cuenta con mensajes connotativos entorno a la historia de abandono triste de la madre de Luis Miguel en la vida de él y sus hermanos.

La letra de este tema está impregnada en dolor, sufrimiento y hasta rencor en general por la mujer, pero también se dice que no fue solo por su mamá sino también por el primer amor de Luismi, Mariana Yazbek.

‘La incondicional’ hace referencia a una persona que no puede poner límites, ya sea para amar como para vivir.

En otra oportunidad, Yuri mencionó que el tema hablaba de la amistad que ella tuvo con el cantante, al ser incondicional para él.

“Yo no sé si ‘La Incondicional’ me la hicieron a mí o no, pero yo sí puedo decir que la canción, lo que habla, eso fui yo. De verdad, nuestra relación era de brothers, de cuates...Yo le platicaba mis desamores”, dijo.