Alejandro Nones habla sobre su personaje en la versión internacional de “Pacto de Sangre” y su paso por Chile: “Me la he pasado increíble”

Alejandro Nones, el reconocido actor venezolano con una extensa carrera en México, se encuentra por estos días visitando Chile, para promocionar el estreno de la versión internacional de “Pacto de Sangre”, la famosa novela originaria de nuestro país y que fue protagonizada por Álvaro Espinoza, Pablo Cerda, Pablo Macaya, Néstor Cantillana, Ignacia Baeza, Lotero Aravena y Blanca Lewin.

La trama de “Pacto de Sangre” gira en torno a un grupo de amigos que se conocen de toda la vida y se van de viaje fuera de la ciudad para celebrar una despedida de soltero. Sin embargo, esa noche la vida de todos cambia para siempre.

En Publimetro tuvimos la oportunidad de conversar con el actor, reconocido por su participación en la serie de Netflix del escritor y guionista chileno José Ignacio Valenzuela (Chascas) “¿Quién mató a Sara? (2021) y nos contó algunos detalles de su visita a nuestro país y del proceso de creación de su personaje en “Pacto de Sangre”, Benjamín.

“Estoy muy contento de poder formar parte de esta historia que está basada en la producción chilena, solo que un formato de 10 capítulos la primera temporada. “Pacto de Sangre” es una historia muy poderosa que te atrapa desde el primer momento como espectador. Y que también juega con unos personajes que están todo el tiempo en una situación extrema de emociones”, partió declarando el actor venezolano.

Alejandro interpreta a Benjamín, quien en la versión chilena es realizado por Álvaro Espinoza. Al respecto, le preguntamos si pudo ver el desarrollo del personaje en su versión chilena. “No vi nada de la serie chilena, antes de empezar a rodar, ni en el proceso creativo del personaje, porque quería hacerlo de manera libre, sin ningún tipo de influencias, sin ningún tipo de idea preconcebida, que luego se genera cuando ves algo y eso me dejó jugar mucho”, sostuvo Nones.

Respecto a los grandes desafíos para la creación de su propio Benjamín, Alejandro nos comentó: “Encontrar a Benjamín fue todo un proceso, fue complicado, fue un reto. Benjamín es un tipo muy diferente a mi, entonces, encontrar su energía y conectar con eso fue sumamente complicado. Pero a mi también me gustan los desafíos como actor”.

“El personaje tiene facetas, momentos y realidades diferentes dependiendo de las situaciones, por decirlo de alguna manera. Creo que hay una dualidad constante, sobre todo con él mismo y su parte interna”, añadió.

Además, nos detalló acerca del proceso de grabación junto al reparto. “Fue muy bonito, muy enriquecedor. Con mis compañeros sabíamos que teníamos que mostrar una conexión y una hermandad bastante solita e importante, de lo que eran estos amigos de toda la vida. Y mostrar esa luz del antes, y luego la oscuridad del después. Y para eso tenía que haber un contraste de ser muy real y muy profunda la amistad y el cariño. Por eso nos juntamos muchísimo, a cenar, a tomar una copa, para estar siempre conectados. Y hoy te puedo decir que somos grandes amigos, que nos queremos mucho y que cuando estamos juntos en el set lo disfrutamos mucho”, aseguró.

Alejandro destacó el trabajo que realizó junto a su colega, Bárbara de Regil, quien interpreta a su esposa en la serie (Támara). “Bárbara es una gran actriz y me gustó mucho la conexión que tuvimos. Decidimos acercar mucho los personajes, hacerlos uno solo, estábamos muy mimetizados. Y para lograr eso, debió haber mucho trabajo previo, mucho trabajo durante el tiempo de rodaje, mucha lectura juntos. Siempre estábamos ahí, escuchándonos, comunicándonos. Creo que pudimos enriquecer mucho la relación así”, señaló a Publimetro.

Finalmente, el actor nos reveló algunos momentos que ha vivido durante su visita a nuestro país, y aseguró que lo ha pasado de maravilla. Además nos reveló la cercanía que tiene con un reconocido actor chileno, con quien compartió la noche anterior a esta entrevista.

“Me la he pasado increíble. No es la primera vez, ya he conocido bastante de Chile. Reñaca, Valparaíso, Chiloé, Pucón, Puerto Montt. Pero ha sido un reencontrarme”, dijo, agregando que ha tenido la posibilidad de probar comida típica chilena como la cazuela, el pastel de choclo y el sándwich de pescado frito.

“Ayer por la noche fui a cenar con Jorge Zabaleta, un gran amigo. Y comí un sándwich con carne y queso que tiene el nombre de un ex presidente (Barros Luco). Y he disfrutado mucho, aunque ha sido muy rápido el tiempo y con muchas entrevistas. Pero tuve tiempo para comer, y comer es para mi, conocer también los lugares”, cerró.