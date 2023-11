¿Con la luz encendida o apagada?: Las fogosas confesiones de los participantes de “Gran Hermano”

La animadora del reality “Gran Hermano”, Diana Bolocco, compartió con los participantes dentro de la casa más famosa del mundo, y trajo una de las actividades que más polémicas ha ocasionado durante los meses de encierro, la “Radio de Gran Hermano”.

Ahora los seis participantes participaron de la actividad, y tuvieron que responder a la fogosa pregunta: “¿Prefieren tener sexo con la luz prendida o la luz apagada?”. Constanza Capelli fue quien abrió los fuegos, y señaló que prefería la luz apagada porque se despiertan más los sentidos, lo mismo señaló Viviana Acevedo.

Las confesiones hot

Por su parte, Scarlette Gálvez estaba en desacuerdo y señaló que prefiere con la luz encendida, “es que me gusta verme, si es posible con un espejo arriba. Verme a mí, el otro es un accesorio. Me gusta ver cómo me veo”, confesó despertando las risas de Diana.

Pincoya contó que también le gustaba con la luz encendida, y hasta señaló que tiene relaciones sexuales con las cortinas abiertas. “Yo vivo en un cerro, entonces no hay nadie que me vea”, afirmó.

Skarleth afirmó que “con la luz apagada, pero que igual lo pueda ver un poco”. Jorge sorprendió con su respuesta que se asemejaba más a la de Scarlette, “yo a Alexa (una asistente virtual) le tengo una rutina, le digo ‘modo rojo’, pone jazz en la barra de sonida, las (luces) espirales rojas y aparte también tengo un espejo al lado de la cama”, contó.

Su pareja al ser consultada sobre esto, dijo escuetamente “no voy a decir nada al respecto”, entre risas.