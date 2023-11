Constanza Mackenna anticipa nuevos conflictos entre Maca y Chico Olmedo en “Generación 98″

Los conflictos amorosos entre Hernán “Chico” Olmedo y Maca están lejos de acabarse en “Generación 98″ y se prevé que el despecho y los celos del personaje de Constanza Mackenna vayan mucho más allá de la venganza que ya le propinó a su, hasta el momento, marido, de acuerdo con la ley.

Cabe recordar que Maca se cansó de las mentiras del rol de Gabriel Cañas, luego de enterarse de que él besó a Pitu Mardones, al recibir una fotografía del momento captada por la investigadora privada que contrató para seguir a su esposo.

Tras encararlo, la mujer abandonó la casa junto a sus hijos. No conforme con ello, se acostó nada menos que con Tomás “Moco” Rodríguez, el archirival de Olmedo desde cuando eran compañeros de colegio, dado el bullying que ejercía el personaje de Felipe Ríos sobre el hoy empresario. Acerca de los avatares y escaramuzas que se vienen entre Macarena y Hernán, Constanza Mackenna conversó con Página 7.

“La Maca ahora lo empieza a hacer sufrir, harto. Como que ya tiene un poco el sartén por el mango y a pesar de que lo quiere y está dolida y lo ama, porque finalmente es el padre de su hijo, igual lo empieza a hacer sentir súper mal. Lo hace sufrir harto desde el lado emocional, sentimental”, comentó la intérprete.

En todo caso, aclaró que “no les quiero adelantar lo siguiente que va a pasar porque es bastante inesperado lo que viene para ellos dos”.

No obstante, admitió que “hasta el momento no, no hay planes de involucrarse con otras personas. Igual ella está como en un despertar con su sexualidad y su libertad de mujer, pero hasta el momento no hay planes de otros amores”.