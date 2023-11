“Debería derivar en...”: La singular propuesta de Eva Gómez para el Festival de Viña 2024

Eva Gómez fue la flamante animadora del Festival de Viña entre los los años 2011 y 2013, por eso es voz autorizada a la hora de opinar sobre la evolución del certamen.

Por lo mismo lanzó varias opiniones que llamaron la atención sobre la próxima edición del evento musical que será animado el próximo año por Francisco Saavedra y María Luisa Godoy.

“No los he visto todavía, pero me encantan, me parece fantástico. La María Luisa ya lleva años haciéndolo y renovar con Pancho lo encuentro notable”, es lo primero que dijo Eva en una entrevista que concedió a Página 7.

Sin embargo, también lanzó una curiosa propuesta para el Festival: “Me van a matar de Canal 13 y TVN, pero debería derivar en una dupla cada noche”.

“Eso me encantaría, porque creo que es una experiencia que todos quienes trabajamos en comunicaciones deberíamos tener. Es impresionante y emocionante ver esa cantidad de gente; es un subidón de energía. Creo que todos deberían pasar por ahí”, aseguró.

De todas maneras, también alabó al nuevo animador del Festival de Viña.

“Es conversador, querido, divertido, loco, demente… es un gallo súper expresivo, es una persona a la cual yo no me imagino como ‘maquetado’, sino más gozador, bailando, que es lo que yo hice en Viña, y que en aquel entonces fue muy criticado”, comentó la animadora.

“Pancho tiene todas las condiciones para pasarlo increíble y hacer que la gente lo pase increíble”, afirmó también Eva Gómez.

