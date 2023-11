“Jodieron todas las mujeres que lo querían”: Pamela Díaz troleó con todo a Camilo Huerta por su futuro matrimonio

Pamela Díaz retomó su vida normal tras haber participado en el reality “Tierra Brava”, y una de sus actividades es ir al gimnasio junto a Camilo Huerta.

En este contexto, es donde la “Fiera” aprovechó la instancia con el exchico “Yingo” para molestarlo con su futuro matrimonio con Marité Matus, con quien lleva tres años de intensa relación.

“¡El esposo, el señor esposo!”, le gritó Pamela, luego que el profesor de Educación Física le ayudara a limpiar un espejo para que se sacara una selfie haciendo deporte.

En el siguiente registro de Instagram, Camilo respondió a las bromas de Díaz y le dijo: “¿Puedo contar que se vienen cositas? No, mejor me voy a callar porque se me sale todo lo sapo”, advirtió la pareja de Marité, haciendo alusión a los rumores sobre las supuestas ofertas laborales de Pamela.

Claramente, la exchica reality le replicó: “¿(Quieres contar) que te vas a casar?, ¿quieres que diga con quién te vas a vestir, quiénes son los invitados?”.

“Grandes, grandes invitados…”, ironizó Camilo, a lo que Pamela añadió: “¡Te casas! Jodieron todas las mujeres que lo querían”.