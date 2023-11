Miley Cyrus suelta la bomba: La balada inédita con la que sorprendió en evento privado para cerrar el año

Miley Cyrus está terminando el año por todo lo alto, y es que aunque falta cada vez menos para terminar el año, la famosa sigue trabajando en música nueva.

Fue a principios de año cuando la cantante su tema Flowers, que resultó todo un éxito y estuvo por semanas en el primer lugar de Spotify, convirtiéndose en uno de los mejores temas del 2023.

Y si los fans pensaban que iba a ser su único tema destacado del año pues no, la famosa presentó una nueva canción en un evento privado que ha fascinado a los fans.

Miley Cyrus lanza balada inédita en evento privado para cerrar el año por todo lo alto

Miley Cyrus se presentó este miércoles en un evento privado en Los Ángeles, donde cantó varios de sus mejores temas y sorprendió a todos con un tema inédito.

Aunque se trató de un evento privado y reservado para un pequeño grupo de personas, los presentes grabaron a la cantante y viralizaron los videos en los que canta su nuevo tema que es una balada.

Se trata de un tema “muy sutil”, del que aún se desconoce el nombre, pero que encantó a los fans y no pueden esperar a que la lance oficialmente, pues lleva mucha pasión y sentimiento de su parte.

“No se si alguna vez se detendrá , no me importa si no, no me dejes en lo alto, no me decepciones, porque te quiero más”, dice parte del romántico tema.

En el video se ve a una Miley elegante, entregada, y por supuesto que desborda talento con su voz, llevando un elegante vestido corto negro, con guantes a juego, y el cabello recogido en un moño alto.

Miley Cyrus performs Journey's “Faithfully” during a private event hosted at the Chateau Marmont. https://t.co/lHNxAAawTp — Pop Crave (@PopCrave) November 22, 2023

Muchos se preguntan si estamos ante una transformación de su estilo y el momento más “suave” de Miley en cuanto a las melodías, por el estilo de este nuevo tema, y lo cierto es que sea lo que cante, siempre será un éxito y sus fans la van a apoyar.