“No le puedo decir Chucky, no sé si decirle Luz Clarita o Ángel la niña de las flores”: Pamela Díaz con todo contra Angélica Sepúlveda

En el capítulo de este miércoles de Tierra Brava se pudo ver el esperado Cara a Cara, que a diferencia de los casos anteriores, los integrantes de cada equipo deben nominar a uno de los suyos para terminar escogiendo a dos nominados por convivencia.

Al respecto, Pamela confesó que este cambio de reglas frustró su plan original de votar a Angélica. “No le puedo decir Chucky, no sé si decirle Luz Clarita o Ángel la niña de las flores, porque llegó a la casa y no ha aprendido que han pasado 14 años”, dijo Pamela.

Angélica también dijo que su plan era otro originalmente, pues hubiera querido votar por Guarén. “No me agrada, encuentro que es la que menos aporte es en la casa, es muy fome. Así que en la próxima nominación iré por ella y contra ella en duelo”, reveló.

Todos contra Angélica

Por estrategia consensuada en cada equipo, casi todos los rojos –incluyendo Chama- votaron por Luis, y casi todos los verdes por Max. Shirley votó al argentino porque realmente espera que se vaya. “Me encanta verte en esta posición, me has puesto muchas veces nominada. Menosprecias las cosas que hago, eres egoísta, no escuchas a tu equipo”, le dijo la peruana. “Día a día ella sigue demostrando que su fuerte es la cama y dormir”, le respondió Luis.

Hubo algunos que no respetaron el trato. Una de ellas fue Guarén, pues votó por Arturo, por un motivo muy especial. “Te nomino porque me vendiste un cuento. Yo no tenía idea quién era la señora Angélica y me dijiste que era una peleadora que me iba a hacer m… y lo único que ha hecho desde que llegó es pelear con palabras banales, buscándole pelea a cualquier persona de la casa, sin éxito”, reclamó la joven.

“Prepara tu maleta, porque te vas. Tu bolsito, lauchita. Ya te voy a ver llorando después en los matinales. Aprovecha tus últimos días que te quedan”, le gritó desde su puesto Angélica.

Llegado su turno para votar, Fabio se tomó un momento para lamentar no poder nominar a Angélica. “Llegó con muchas faltas de respeto, en la mañana le di los buenos días y me empezó a decir que era un maric… (…) Aparte de homofóbica eres agresiva, tu ignorancia es increíble”, le dijo el español.

“Él trató pésimo a una mujer ayer, y a cualquier hombre que trate una mujer así le voy a decir maric…”, le respondió Angélica. Por su parte, Botota se involucró diciendo que el lenguaje de Angélica no le parece apropiado. “Yo tuve que decirle que no siguiera diciéndolo porque creo que no ha lugar. No está siendo respetuosa al respecto, es una palabra muy fea”, dijo.

Luego, Fabio también acusó que en el conflicto que tuvieron por la cucharada de carne, ella lo agredió golpeándole la mano. “No lo golpeé, le corrí la mano porque estaba tirando sus babas en la carne que estábamos haciendo”, se defendió ella. Finalmente, Fabio votó por Max.

Tras las frustradas votaciones en su contra, Angélica dijo a cámara: “Aunque no pudieran votar por mí, me tienen terror, eso me va a hacer más guerrera aún, es muy halagador. (Pamela) Es súper cobarde, ella es capaz de mandar a sus mejores amigos a competir conmigo y no ofrecerse ella”.

Finalmente, Luis votó por Junior. Este último dijo al ser votado que él se había ofrecido para competir. “Que conste que tú no me dejaste, yo quería estar ahí dándolo todo y sacar a alguien de este equipito”, dijo Playboy, a lo que Pamela, desde su puesto, respondió: “Este equipito que les ganamos”. Por su parte, cuando fue su turno para votar, Junior escogió a Luis, argumentando que “eres el segundo más fuerte después de mí”.

Así, Max y Luis se convirtieron en los nuevos nominados para abandonar “Tierra Brava”. Ellos, a diferencia de Miguelito, Fabio, Nicole y Shirley, no irán a la competencia de salvación, y uno de los dos será eliminado.