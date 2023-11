‘Pacto de sangre’, la serie de intriga del momento: esto te hará empezar a verla ya mismo

Las series de misterio y los thrillers nos prometen acción y aventuras que no podemos experimentar en la vida real, pero que podemos vivir indirectamente a través de sus protagonistas. Aún cuando muchas veces parecen sacados de la ficción, llegamos a vernos reflejados en estas figuras de héroes al tiempo que disfrutamos ver a los malos cometer fechorías.

Sorprendentemente (y no tanto), las producciones latinoamericanas están ganando mucho terreno en este género y México ha apostado fuerte por ello. Si lo tuyo es este género y estás buscando algo nuevo que ver en streaming, Vix tiene la opción perfecta.

Ésta es la serie de intriga del momento que debes ver ahora

Pacto de sangre Ésta es una de las series del momento en Vix (Instagram)

Se trata de ‘Pacto de sangre’ y es una producción original de ViX , aunque en realidad es una adaptación de la versión chilena del mismo nombre.

La serie es protagonizada por Alejandro Nones (¿Quién Mató a Sara?, Cuna de Lobos, Amar a muerte), Bárbara de Regil (Rosario Tijeras, Cabo), Marco de la O (El Chapo, Falsa Identidad), Luis Ernesto Franco (Las Pelotaris, Vientre de Alquiler) y Flavio Medina (Mujeres Asesinas, La Casa de Flores). Además cuenta con la participación de Erika de la Rosa, Tania Lizardo y Juana Arias.

¿De qué trata Pacto de sangre?

La historia gira en torno a Benjamín (Alejandro Nones), Marco (Luis Ernesto Franco), Rubén (Flavio Medina) y Gabriel (Marco de la O), cuatro amigos que se han mantenido unidos durante muchos años pese a sus diferencias. Junto a ellos, están sus esposas Tamara (Bárbara de Regil), Miranda (Erika de la Rosa), Ana (Juanita Arias) y Julieta (Tania Lizardo). Todo parece marchar bien entre ellos hasta que acuden a una despedida de soltero que termina en tragedia luego de que una bailarina muere y deciden ocultar su cadáver. Esto desatará un “pacto de sangre” rodeado del sentimiento de culpa y una serie de problemas.

Bárbara de Regil La actriz advirtió que su personaje no debe ser admirado (Instagram)

“Aquí no empodero a nadie, soy una mujer que no quiero que nadie siga, que nadie admire, es una persona que tomó unas decisiones que son muy fuertes, es la serie más fuerte que he hecho del tema, no hay comedia ni terror, es suspenso”, reveló Bárbara de Regil en una entrevista con Infobae.

La versión chilena fue emitida durante el segundo semestre de 2018 y el primer semestre de 2019. Fue protagonizada por Pablo Macaya, Álvaro Espinoza, Ignacia Baeza, Néstor Cantillana y Pablo Cerda. Con las participaciones estelares de Tamara Acosta, Blanca Lewin, Loreto Aravena, y Josefina Montané, Álvaro Gómez