“Quiero gastármelo todo”: Marcelo Ríos contó lo que hará con su fortuna y si les dejará herencia a sus hijos

Marcelo Ríos será uno de los cuatro invitados de Chilevisión en el próximo episodio del programa “Podemos hablar”, donde el Chino no solamente profundizará en su reciente ruptura matrimonial con Paula Pavic o el contacto que hizo con Kenita Larraín para que lo ayudara en un problema con un vecino que lo acusó de agresor de mujeres, sino que revelará cuál será el destino que le dará a su fortuna y si tiene previsto dejarle una herencia a sus hijos.

Será en el momento en que Julián Elfenbein -el conductor del espacio- le pregunte por su cambio físico debido a su afición por el fisicoculturismo, que el zurdo se dará por satisfecho con los millones amasados durante su carrera como tenista profesional -donde alcanzó el número uno del ranking ATP-, y los que ha ganado con sus negocios una vez retirado del deporte profesional.

La fortuna de Marcelo Ríos

Me fue muy bien en lo que fue mi carrera, después yo he estado haciendo cosas de negocios y me ha ido bien”, contará Ríos, quien le dejará en evidencia a Julián que lo suyo hoy en día es solamente disfrutar de lo ganado a sus casi 50 años.

“Yo no quiero ser el tipo que quiere tener más, con lo que tengo estoy feliz. Si bien soy millonario, no quiero ser más millonario, quiero vivir con lo que tengo y con eso yo creo que estoy bien. No quiero arriesgar todo lo que tengo y poder perderlo”, explicó.

En esa línea, el zurdo le confesará al conductor de PH que si bien “yo quiero gastármelo todo (el dinero en vida)”, su idea es disfrutar de sus millones junto a sus hijos.

“Quiero gastármelo todo, pero con ellos, disfrutarlo con ellos. Put***, mi papá se murió, no me dejó ni uno, pero lo pasamos la raja. Pero a lo que sí voy es que no quiero arriesgar todo lo que tengo por hacer un negocio”, concluyó.

