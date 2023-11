Scarlette tuvo una conversación a corazón abierto con Diana Bolocco: “Me hice mucho daño”

La joven participante de “Gran Hermano”, Scarlette Gálvez (Eskarcita), tuvo una íntima conversación con la animadora Diana Bolocco durante la visita de la animadora a la casa más famosa del mundo. Eskarcita habló sobre su primera relación romántica y cómo es el vínculo con su mamá.

Diana llamó a la joven a donde estaba en la habitación, y le propuso que le contara más sobre su vida previo a su participación en el reality. La animadora partió preguntándole sobre su primera relación romántica, la cual duró 5 años y comenzó cuando tenía 15 años y él 16.

“Tuve momentos muy oscuros”

La joven aseguró que sus familias no aprobaban esta unión, porque ambos peleaban mucho. “El círculo que uno tiene es súper importante para poder salir (...) yo tuve momentos muy oscuros, donde estaba muy triste. Habían días en que no me levantaba, no quería hacer nada, no le encontraba sentido a mi vida”, confesó.

“No sabía bien qué hacer y me hice mucho daño a mi cuerpo también”, reveló, por lo que Diana le consultó si es que se había cortado y Scarlette le respondió que sí, “por eso tengo hartas cicatrices en las piernas, por eso me me hago hartos tatuajes, para tapar esas cosas”.

Eskarcita señaló que esa relación la llevó a esto, y que había violencia psicológica dentro de la relación. “Me preocupaba mucho por él, y me dejaba de lado”, comentó. Ella contó que estar en el reality sin estar pendiente de alguien, le daba mucha tranquilidad. La animadora le aseguró que esa tranquilidad también se la puede dar una relación sana.