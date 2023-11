“Sí tengo, obviamente un cariño todavía”: Pamela Díaz aclara su situación con Jean Philippe Cretton

El fin de la relación entre Pamela Díaz y Jean Philippe Cretton ha estado llena de hechos que lo han hecho polémico. Porque primero salió a la luz el video del animador besando a otra mujer; luego el ingreso de La Fiera a Tierra Brava; la internación del periodista de CHV en una unidad psiquiátrica y luego los affaire de ella en el reality.

La situación actual es que ella está afuera y él de alta, pero no se han comunicado. En el podcast de Eva Gómez, Díaz se confesó en cuanto del amor.

La española fue al hueso y le preguntó si estaba enamorada. “No. No enamorada”, respondió Pamela.

Aseguró además - en declaraciones recogidas por Glamorama- que cree en el amor y que se casará de nuevo. “Se puede prestar para mal si uno dice que se quiere casar… Sí tengo, obviamente un cariño todavía, está claro por quién es, no quiero hablarlo. Pero no es un tema del reality. No me gusta nadie del reality. Yo fui a hacer mi mejor película, a pasarlo bien y me importó mucho. Yo tengo muy claro lo que quiero”

Agregó que “después de lo que ha pasado este último tiempo, hoy día me siento mucho más desprendida de muchas cosas, viviendo el presente. Siento que sí viene algo. Pero primero necesito estos seis meses de solo preocuparme de mí”.