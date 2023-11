“A ambos nos ocurrió”: Angélica Sepúlveda reconoce a sus fans que realmente se emocionó con visita de vidente a Tierra Brava

Angélica Sepúlveda reaccionó este viernes en sus redes sociales al episodio de “Tierra Brava” emitido anoche en Canal 13, y si bien reiteró que ya no sigue participando del programa tras su abrupta salida del formato, aseguró que la actividad que se mostró ayer con una vidente le trajo emotivos recuerdos.

Y es que la visita de la vidente Mónica a la casona peruana donde se graba el reality del 13, no sólo conmovió en el mismo encierro a varios de sus participantes, sino que en el caso de la sureña, la volvió a conmover luego de revisitar el episodio del pasado jueves.

La conexión de Angélica en Tierra Brava

Así lo develó en sus redes sociales, donde Angélica reconoció que el hombre que conoció “en otra vida”, como le indicó la vidente, no era otro sino su expololo turco, a quien conoció “hace siete años” y del que ya no es pareja en los últimos “cuatro meses”.

“A ambos nos ocurrió que al vernos por primera vez sentíamos que nos conocíamos desde hace mucho tiempo. Hoy es una relación del pasado que recuerdo con mucho cariño”, escribió Sepúlveda en una historia de su cuenta oficial de Instagram, donde “in extenso” se explayó respecto de la emotiva experiencia que vivió cuando debió participar en dicha dinámica.

“Anoche ví el capítulo del reality y recordé cuando fue la vidente, fue un momento bastante especial, porque reiteró lo que una tarotista nos dijo una vez: que nosotros nos conocíamos de otra vida, y que antes yo lo había salvado y ahora él era quien venía en mi ayuda”, reconoció Angélica, muy convencida de su conexión espiritual con su exgalán turco.

Angélica Sepúlveda recordó en sus redes sociales lo que sintió en la actividad que se mostró anoche en el programa de Canal 13. Fuente: Instagram @angelica_shanti.

“La verdad es que así lo siento, llegó a enseñarme muchas cosas, fue un periodo de mucho aprendizaje y amor, que hoy me hace tomar sin miedo muchas decisiones”, prosiguió con su relato en la plataforma social.

“Siempre me preguntan por él, si vamos a volver o nos odiamos. Hoy estamos tratando de construir una hermosa amistad, ya no nos amamos como pareja, pero nos queremos mucho y ambos nos deseamos lo mejor. La vidente dijo que era mi gemelo y lo siento como un hermano, y estaré para él cuando me necesite”, explicó, al paso que insistió en que por estos días, ya fuera del encierro de “Tierra Brava”, está en otro momento de su vida.

“Me estoy dando la oportunidad de enamorarme otra vez y es sin expectativas, solo dejo fluir”, finalizó.

