Andrea Molina recuerda su paso por el Congreso: “Me decían ‘Sussi’, porque querían denostarme”

Este sábado en “Socios de la parrilla” estarán invitadas Paulina Nin de Cardona, Andrea Molina y Eli de Caso, conductoras de programas de servicio de la TVl, que recordarán sus años ayudando a la audiencia.

Andrea, quien estaba a cargo de “Hola Andrea”, hablará sobre su carrera. Ésta incluyó actuaciones en producciones dramáticas como “Sucupira”, “La buhardilla” y “Las historias de Sussi”, y terminó en el Congreso Nacional, donde fue diputada entre 2010 y 2018.

LEE MÁS: Camila Vallejo revela con qué canción Abel Zicavo le pidió matrimonio

“Me arriesgué, fue algo muy audaz, mis padres me decían que no hiciera ‘Sussi’ porque me iba a penar el resto de mi carrera. Y cuando entré a la Cámara de Diputados me decían ‘Sussi’, porque querían denostarme”, confesará.