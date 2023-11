Carmen Tuitera y la épica frase sobre rumores que la vinculan sentimentalmente con Marcelo Salas

Continúan los rumores que sindican al exfutbolista Marcelo Salas vinculado sentimentalmente con diferentes personalidad del espectáculo nacional. En primera instancia fue Pamela Díaz, con quien supuestamente el “Matador” tendría más que una amistad, y ahora se añade nada menos que la escritora Carmen Castillo, popularmente conocida como “Carmen Tuitera”.

De acuerdo con lo señalado por el portal Infama, el exjugador de River Plate estaría saliendo con la influencer, con quien, según indicaron cibernautas, se habría encontrado en un cumpleaños.

El medio de farándula se comunicó con la autora del best seller “Brilla, Weona, ¡Brilla!” para corroborar la veracidad de la afirmación que circula en redes sociales.

Carmen Tuitera responde sin filtro

Tras ser consultada, Carmen Tuitera no negó ni confirmó este rumor acerca del eventual romance con la leyenda futbolística e hizo sus descargos por lo que la gente comenta, de una forma bastante directa.

“Si ustedes le preguntaran esto a Kim Kardashian, ¿Kim les respondería? No poh, weon. No respondería. Si yo me comí a hueón o no me comí a un hueón, no la tengo que andar diciendo a nadie… porque yo abro las piernas con quien quiero”, sentenció la escritora.