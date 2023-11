“El señor michelada”: JC Rodríguez troleó a motorista que robó cervezas en vivo

Dicen que la ocasión hace al ladrón. Justamente eso fue lo que ocurrió la mañana de este viernes en la intersección de Américo Vespucio con la Ruta 5 Norte, luego que el choque de un camión dejara un centenar de latas de cervezas desparramadas en la ruta y algunos transeúntes decidieran abastecerse.

Uno de ellos fue un motorista, a quien no le importó que estaba saliendo en vivo y en directo por las pantallas del matinal “Contigo en la mañana” de CHV, ni tampoco que lo que estaba haciendo era un delito. Solo le importó surtirse del bebestible etílico.

Lo más llamativo fue que, a pesar de no tener más espacio en su moto, decidió sacar las cosas que tenía en la pequeña maleta, para introducir los six pack que no eran de su propiedad, pero estaban abandonados en la calle.

“Reiterar que esto no está permitido, es delito, y después pueden llegar a citar a la persona”, indicó la periodista Karina Álvarez, quien se encuentra en reemplazo de Monserrat Álvarez.

JC troleó a motorista que se abasteció de cervezas

“Oye, el de la moto cuántas se va a llevar. Se puso tonto, si tenía, pero quiere llevar más. ¿Dónde va a poner más cervezas? Sacó los zapatos para llevar las cervezas”, agregó Julio César Rodríguez.

“A este compadre, en la noche, le van a decir el ‘señor michelada’. El hombre prefiere perder los bototos antes que las cervezas”, bromeó JC, consignó La Cuarta.

Revisa el momento aquí.