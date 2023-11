“¿Era necesario mencionar a ciertas personas?”: Marlen Olivari se molestó con Lindorfo después que nombró a su expareja

El reconocido veterinario, Sebastián Jiménez más conocido como Lindorfo, estuvo presente en el último capítulo de “Tal Cual”, en donde recordó los viejos tiempos en Mega y “Morandé con compañía” junto a Marlen Olivari y José Miguel Viñuela.

En este espacio, Viñuela le consultó sobre alguna anécdota, y con una cautela inicial sacaron a colación un viejo conflicto que ocurrió entre la showoman y Kike Morandé, en la cual Lindorfo se vio en el fuego cruzado.

Esto se originó después de que eligieron al veterinario para reemplazar al animador en el programa “MCC”, mientras él se encontraba de vacaciones.

Sin embargo, Marlen Olivari era quien normalmente estaba a cargo de este reemplazo cuando Morandé se iba de vacaciones a Europa, y ella estaba segura que esta labor la iba a realizar ella. Esto habría ocasionado el quiebre entre el animador y la showoman.

“Según lo que yo recibí como información, eso habría sido el quiebre porque el Kike le había ofrecido ese reemplazo a Marlen, y a mí me dijeron ‘hazlo tú’. Yo no tenía idea de este cuento”, contó.

“¿Era necesario?”

“Hice yo el reemplazo y ahí viene el cisma, Marlen Olivari y Kike Morandé”, adelantó. Un conflicto se desató en vivo en las oficinas del canal, “Kike arriba y salía (Roberto) Dueñas ahí hablando. Kike no quería salir”, contó Jiménez.

Viñuela se rió de la situación, pero a Olivari no le cayó en gracia que el veterinario haya nombrado a su expareja. “¿Era necesario mencionar a ciertas personas? Yo creo que no”, lanzó Marlen visiblemente molesta.

“Eran los protagonistas”, explicó Sebastián, y Marlen le contó que en el programa no se nombran a las personas involucradas. Ella volvió a su actitud afable y comenzó a comentar que todo esto sucedió mientras ella estaba en Brasil.

Marlen señaló que se encontraba en Sao Paulo comprando vestidos para realizar el reemplazo que le habían prometido antes del viaje. La showoman entregó una revelación sobre la expareja que no quería que fuese mencionada en el programa.

“Cierta persona, que no voy a mencionar, cobró tres veces más de lo que yo estaba ganando para animar, reemplazar al Kike Morandé. Yo no me enteré, lo hicieron a escondidas mías, como tantas otras cosas que nunca me enteré, me enteré después”, cerró Marlen.