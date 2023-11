¿Existe una posibilidad de un acercamiento entre Scarlette y Hans?: Eskarcita fue categórica

Una vez que salió Hans Valdés del encierro, se dio cuenta de los sentimientos genuinos de Scarlette Gálvez, y su discurso pasó de un no rotundo a la joven, a dejar la puerta abierta a cualquier acercamiento.

En el último capítulo de “Gran Hermano”, se celebró una entrega de premios en donde estaban presentes los panelistas, los exparticipantes eliminados y quienes siguen dentro de la casa.

Dentro de las categorías reconocieron “la mejor pataleta”, y una de ellas fue cuando Eskarcita lloró por Hans debido a su amor no correspondido. Sin embargo, el panelista Nicolás Quesille señaló que esa no era una pataleta, sino un acto de amor.

“Hay que pensarlo...”

Hans, quien estaba en el estudio, fue consultado sobre la opinión de Quesille, y estaba de acuerdo con esta aseveración. Scarlette quien veía esta interacción avergonzada desde la casa estudio, al escuchar estas palabras, hizo un gesto de incredulidad.

Fran García-Huidobro le consultó si es que existía una posibilidad de que exista un acercamiento en el mundo real. “No sé, hay que pensarlo”, señaló el joven, a quien le echaron el agua sobre su estado sentimental ya que estaría soltero.

No obstante, Eskarcita no estaba de acuerdo e hizo unas señas de que no había posibilidad. Michael Roldán le prestó ropa a la joven, y él señaló que Scarlette ya había asegurado que la oportunidad era dentro del reality, no afuera.