¿Le queda? Este es el curioso apodo que le pusieron a Paola Jara en Chile

Paola Jara compartió en un par de historias la gran bienvenida que le dieron sus fanáticos de Chile, revelando también el curioso pero acertado apodo que le han dado sus seguidores locales a propósito de una coincidencia. Además, mostró un significativo detalle que le hicieron llegar desde su club de fans.

La cantante ha logrado conquistar a una gran cantidad de fanáticos, no solo en Colombia, sino también en varios sitios de Latinoamérica, deslumbrándolos con sus canciones que aplican tanto para llorar y pasar el despecho, como para bailar y llenarse de buenas vibras.

Es por eso que la joven no solo se ha concentrado en llevar su música por el territorio colombiano, sino también a otros lugares de Latinoamérica como Chile en donde fue su más reciente parada para llevarle a sus fans locales un concierto reuniendo sus mejores temas.

Esto no pasó desapercibido por sus fanáticos quienes se mostraron sumamente emocionados por su llegada, al punto de que tan pronto bajó del avión para entrar en territorio chileno, varios de ellos ya la estaban esperando para saludarla y hacerle llegar su cariño, montando un árbol de Navidad en medio de la terminal.

Su club de fans también se hizo presente con una gran cantidad de regalos, mostrando a través de sus historias varios ramos de flores, dulces de todo tipo y muchas cartas emotivas. Y a propósito de esto último, Paola Jara habló del curioso apodo que le pusieron, el cual al principio no entendía su origen.

“En todas las cartas que me hicieron me colocaron: ‘la primavera de Chile’. Y yo como que no entendía, yo como que: ‘¿pero por qué la primavera de Chile?’, y me dijeron: ‘es que has venido en primavera siempre, o sea, el año pasado llegaste en noviembre y este año también en noviembre que es primavera, entonces tú eres nuestra primavera de Chile’”, contó la cantante en una historia.

Paola Jara se identificó con uno de los regalos de sus fans

En la misma serie de historias, la intérprete de ‘En mis zapatos’ también se pronunció sobre un tierno detalle de su club fans, indicando que el logo que utilizan es algo con mucho significado para ella, lo que le asombra mucho porque es algo que ella no había revelado hasta la fecha.

“Me regalaron esto tan lindo, que es como una plaquita, y el símbolo de club de fans de Chile es un colibrí”, empezó a narrar Paola Jara mientras mostraba el obsequio.

Seguidamente contó que esta ave tiene un gran significado para ella en su vida, por lo que el hecho de que sus fans escogieran ese símbolo y le hicieran llegar el presente la enterneció mucho.

“A mí el colibrí es de los pajaritos, o de las aves, que más me gustan, me parece hermoso el colorido, me encanta verlos (...) Y me pareció mucha coincidencia porque sin ellos saber, es algo que la verdad yo nunca como que he hablado de eso, y que ellos hayan tomado como símbolo el colibrí en el club de fans en Chile. Qué lindo”, concluyó.