“Me decepcioné de la televisión”: Rodrigo “Pera” Cuadra sincera el giro que dio a su vida

Rodrigo “Pera” Cuadra, recordado rostro televisivo por programas como “Maldita sea” (Canal Rock & Pop), se sinceró acerca del giro que dio a su vida y que hoy lo mantiene completamente alejado de la pantalla chica.

El exyunta de Salfate comentó, en conversación con Nicolás Larraín en el programa “Not News” (Vía X), que por estos días continúa dedicado a la música y a compartir tiempo con su familia.

“Gracias a las redes sociales ya no necesitai la televisión para llegar a tu gente, a la gente que quieres llegar. En un momento le dije a mi familia que me iba a dedicar al arte, la cosa empezó a tomar vuelo y ahora me dedicó 24/7 a la banda”, señaló el “Pera”.

Acerca de sus antiguas andanzas en el medio televisivo, el vocalista de “Dorso” sinceró que “me decepcioné de la televisión. Y me di cuenta que es un medio que te utiliza y te bota”.

En este sentido, el crítico de cine explicó que “podís estar seis años en un canal boleteando y con esta excusa de la boleta te pasan tu sueldo y ‘váyase pa’ su casa’”.

No obstante, quiso hacer la salvedad de que “mi caso es súper aterrizado, esos sueldo de 15 o 10 palos los tienen personajes que ya conocemos”.

Sobre las lecciones que le dejaron esa experiencia laboral, Rodrigo indicó que “si tú vas a invertir parte de tu vida, de tus energías y creatividad en algo que no te va a dejar nada, a menos que te pongai a ahorrar como loco... en un momento de mi vida tuve una reflexión y dije: tengo que vivir de la música”.