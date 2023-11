No está ni ahí: Pamela Díaz subió imágenes carreteando con los próximos eliminados de “Tierra Brava”

A Pamela Díaz no le importa dar spoilers de “Tierra Brava”. En el momento en que salió del encierro, comenzó a publicar registros de su retorno al mundo real. En Perú, la “Fiera” salió de fiesta con Shirley Arica, quien habría salido del reality tras lesionarse, de acuerdo a rumores previos.

A las semanas publicó imágenes e historias con una de sus amigas del encierro, quien todavía no era eliminada en esa época, Camila Arismendi, quien perdió el último duelo de eliminación en contra de Shirley Arica.

Ahora la “Fiera” sigue en sus andanzas y subió historias de un carrete que tuvo con los participantes eliminados del espacio como Camilísima, Azzartt Maveth, Simón de la Costa, Eva Gómez y Camila Arismendo.

Los spoilers de la “Fiera”

Pero esta junta no contó sólo a personas que ya no están actualmente en el reality, sino a participantes que todavía no son emitidas sus eliminaciones como la de Max Cabezón, quien abandonaría la casa en su próximo duelo con Luis Mateucci, y el cantante urbano Futuro “Fuera de Órbita”, quien fue el último eliminado de la casa.

En esta fiesta, ellos aprovecharon de mandarle un mensaje a Daniela Castro, la pareja del cantante quien sigue dentro de la competencia. Pamela Díaz bromeó que no tenía “futuro” con el Papi Chulo, ya que él se va a acercar a Eva Gómez, a quien pasó a buscar para ir a la fiesta juntos.

Por esto, Futuro le mandó un saludo a Daniela, “baby, te estoy esperando, ¡Sal!”, lo que generó las risas de los presentes.

Historia de Pamela Díaz Fuente: Instagram

Historia de Pamela Díaz Fuente: Instagram

Historia de Pamela Díaz Fuente: Instagram