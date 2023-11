“Tengo sentimientos encontrados con el ‘Aló Eli’, porque me enfermé”: Eli de Caso y su estrés con el programa de servicio

Eli de Caso es una de las invitadas al programa de Canal 13, “Socios de la Parrilla”, en la que estará junto a Andrea Molina y Paulina Nin de Cardona, recordando sus programas de servicio.

En este sentido, Eli de Caso aseguró que “tengo sentimientos encontrados con el ‘Aló Eli’, porque me enfermé, no era capaz de soportarlo. El servicio es muy jodido, te sientes impotente... la gente piensa que puedes hacer todo, y no podía hacer nada. Las historias eran espantosas”, dirá.

Además detallará que “lo pasé muy mal en TVN, fue una experiencia muy dura, estuve muy sola. Me enfermé de fibromialgia en 2001 y se acabó mi energía, en pantalla no era capaz de sostener el programa (…) Lo que le aconsejo a la gente es que no se te puede ir la vida en el trabajo, el costo es muy alto”.