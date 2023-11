Una chocha Carolina Arregui habla del debut de su hija menor como animadora: “Es un verdadero regalo de amor”

De cara a los 10 años que cumplirá en abril próximo, REC TV, la señal del recuerdo de Canal 13, prepara novedades y una de ellas es el estreno del programa “Vitrina sin tiempo”. Este espacio debutará este viernes a las 20 horas y se emitirá cada viernes en el mencionado horario. En su animación estará María Jesús Sothers, actriz, DJ, productora de eventos, influencer e hija menor de la querida actriz Carolina Arregui.

“Vitrina sin tiempo” invitará al público a conectar con el ayer y el hoy. De esta manera, María Jesús Sothers recorrerá variadas locaciones dedicadas a cada temática y conocerá fabricantes, creadores y personas expertas que entregarán una valiosa información de cómo funcionaba todo antes y cómo se inició cada tendencia. Asimismo, al final de cada capítulo habrá un espacio en que la gente compartirá sus experiencias a través de redes sociales.

LEE MÁS: Hija menor de Carolina Arregui debuta como animadora: “Ahora soy yo la que invitaré a mi mamá a ver mi programa”

Sothers está debutando en la conducción en el 13, casa televisiva en donde su madre, Carolina Arregui, hizo gran parte de su carrera y se consolidó gracias a teleseries que protagonizó ahí, entre ellas “Ángel malo”, actualmente en reemisión en REC TV.

Respecto a seguir los pasos de su progenitora en el mundo de la televisión, la joven confidencia que “mi madre ha sido la persona que me ha introducido en Canal 13 y en el mundo del arte, la actuación y la televisión en general, ella ha sido mi referente. Ella se crió, formó y aprendió todo lo que sabe hoy en día en el 13. Yo la admiro mucho por eso y yo desde chiquitita que recorría los pasillos del canal, veía cómo la maquillaban, peinaban y caracterizaban, y todo eso me llamaba la atención y desde ahí es que decidí estudiar teatro… y ahora salió esta oportunidad y estoy muy agradecida. Es una bendición”, añadiendo que “en ‘Vitrina sin tiempo’ me hicieron aprender algo nuevo, que es la conducción, y al mismo tiempo ser periodista, hacer preguntas a las personas e improvisar. En ese sentido, ha sido un proceso muy entretenido y lleno de aprendizaje”.

Caro Arregui chocha

Acerca del debut de su hija como animadora en REC TV, Carolina Arregui declara que “las oportunidades que se dan en la vida, sin siquiera pensar... y ahí está mi Jesu, en Canal 13, empezando, por primera vez, a vivir la experiencia de recorrer un camino en el recuerdo y contarlo. Tengo la sensación de que si la vida y sus inicios están justo ahí, contando el pasado en el transcurso del hoy, es un verdadero regalo de amor”.

A lo anterior, la protagonista de recordadas y exitosas telenovelas como “Marrón glacé”, “Machos” y “Brujas”, entre muchas otras, agrega que “siento que van a ser espacios en donde nos vamos a emocionar por el tremendo significado que este programa le da al valor del tiempo y a las personas... y va a ser bello encontrarnos y descubrir el pasado para darnos cuenta lo que hemos logrado hasta hoy. Sin duda que nos ayudará a conocernos mejor durante el paso del tiempo”.

Cabe adelantar que el primer episodio de “Vitrina sin tiempo” se hablará del boom del vinilo en el último tiempo, en donde se mostrará, por ejemplo, cómo trabaja la única fábrica que hace vinilos en Chile y se entrevistará a Cristián “Chico” Pérez, reconocido DJ y conductor radial y televisivo conocido por su gran afición a los vinilos.