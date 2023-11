“A mí no se me ocurrió”: Pancha Merino recordó polémica que protagonizó tras dichos sobre Anita Tijoux

La conocida actriz que dio vida a Cathy Winter en “Adrenalina”, Pancha Merino, estuvo de invitada en el segundo capítulo en “La Cabaña”. En este programa, ella recordó una de sus polémicas durante su paso por “SQP”, cuando trató de “cara de nana” a la cantante Anita Tijoux.

La animadora Karen Doggenweiler le preguntó a la panelista de “Tal Cual” de qué se arrepentía, y la actriz se refirió a este episodio. “Más que arrepentimiento, de haber caído en descalificar orígenes, partiendo con el tema de Anita Tijoux”, comenzó.

“Estaban hablando de que la Anita había dicho que los periodistas de espectáculos eran re******** mentales, algo así. Como que quise rematar en chiste que no me salió, y Pedro Ruminot lo rescató y puso como ‘miren lo que acaba de decir la Francisca’. Entonces ahí yo lo ataqué a él, él me atacó a mí”, continuó.

Las reflexiones de Neme y Merino

Sobre sus dichos en específico, Pancha explicó que “se lo habían dicho en el Lollapalooza, y yo rescaté esa noticia del sobrenombre que le dijeron. Yo lo rescaté, a mí no se me ocurrió el tema del ‘cara de nana’”.

José Antonio Neme reflexionó que las personas tienen que medir las palabras que dicen, y pensarlas muy bien antes de emitirlas. De igual forma, señaló que no se deben pasar a llevar a la gente con sus dichos, ni tampoco caer en calumnias, ni juicios de valor.

No obstante, el periodista aseguró que esto no significa que se tenían que llevar bien con la persona de quién se está hablando. Pancha Merino estuvo de acuerdo con las palabras de su compañero de programa.