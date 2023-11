¿'Elena sabe’ está basada en hechos reales? Este es el origen de la nueva película de Netflix

Si bien no han pasado ni 24 horas desde que Elena sabe aterrizó en Netflix, el drama familiar ya ha logrado atrapar a los espectadores de la plataforma con una historia intensa y conmovedora.

La película argentina sigue a Elena, una mujer que busca esclarecer por sus propios medios la repentina muerte de su hija, Rita, mientras lucha con los desafíos de la enfermedad de Parkinson.

Con el fin de obtener respuestas, se embarca en un viaje en tren para encontrar a una antigua amiga de su hija. En el camino, los recuerdos sobre la madre que fue inevitablemente la golpean.

¿La película Elena sabe se basa en una historia real?

Debido a su crudeza y los temas que aborda, tales como la maternidad, la fragilidad de la vejez y la enfermedad, el aborto o preceptos religiosos, algunos se preguntan si la cinta se basa en hechos.

La respuesta es no, Elena sabe no se basa en una historia real , sino que se trata de la adaptación de una exitosa novela homónima de la famosa escritora Claudia Piñeiro que se publicó en 2007.

Sobre el origen de la trama, la reconocida autora argentina reveló en una entrevista a La Nación: “Me pasa generalmente que hay una imagen que es la disparadora de una historia. En este caso, la imagen fue la de esta mujer sentada en la cocina de su casa esperando poder ponerse en marcha”.

“Algo que para nosotros es absolutamente cotidiano, como levantar un pie y salir caminando, para ella es un acto casi epopéyico”, agregó. Asimismo, la también dramaturga y guionista aclaró que, si bien “la historia es toda ficción”, conoce el Parkinson, una enfermedad que padeció su madre.

“Hay determinadas cosas sobre las que uno no puede escribir de la misma manera si no las conoce”, apuntó. “Hay sutilezas, dolores o pesares que implica, por ejemplo, no poder subirte un cierre, que a lo mejor no se te ocurre si no conocés la enfermedad”.

Mercedes Morán es la protagonista de la pelicula 'Elena sabe' | (Cortesía de Netflix © 2023)

El libro, que Piñeiro dedicó a la memoria de su mamá, tuvo una buena recepción cuando se estrenó, pero recibió especial aclamación de la crítica y los lectores cuando se tradujo al inglés en 2021.

En una reseña para The New York Times, Kathleen Rooney escribió que Elena sabe “a primera vista, se trata de una novela de misterio con una protagonista decidida”.

“Pero también es un punzante comentario sobre las relaciones entre madre e hija, la indignidad de la burocracia, las cargas que supone el cuidado de otras personas y las imposiciones del dogma religioso a las mujeres”, apuntó.

“A través de todo lo que Elena es y no es capaz de saber -su terquedad, sus puntos ciegos- Piñeiro muestra la insensatez que surge de una convicción equivocada, así como el dolor de encarnar en un mundo en el que fuerzas que escapan a nuestro control controlan con demasiada frecuencia nuestros cuerpos”, finalizó.

Por otro lado, Clarín concluyó que “Elena sabe habla de las mujeres que no quieren ser madres y lo son a pesar suyo, también de aquellas que no han sabido ser madres”. También afirmó que la escritora creó “un relato conmovedor que impactará a las lectoras mujeres, pero no sólo a ellas”.

Escenas de la pelicula 'Elena sabe' | (Cortesía de Netflix © 2023)

Además de la alabanza de los expertos, la novela Elena sabe también ganó el Premio Literaturpreis der Schwulen Buchläden en 2010 y fue finalista del premio Booker Prize en 2022.

Ahora, más de tres lustros después de su publicación, una adaptación cinematográfica bastante fiel y con pocas desviaciones de la poderosa historia original llegó a Netflix este 24 de noviembre.

Dirigida por Anahí Zulma Berneri, el largometraje también ha sido bien recibido por su relato y la impecable actuación de Mercedes Morán en la piel de la protagonista de este drama.