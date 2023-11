Ignacia Michelson rayó la cancha y excluyó a Viviana Acevedo de las “Reinas bellas”: “No la conozco”

La DJ e influencer, Ignacia Michelson, estuvo de invitada en la última transmisión de “Espiando la casa: la fiesta” del reality de Chilevisión, “Gran Hermano”. En el programa hablaron sobre la comentada salvación de Scarlette Gálvez a Viviana Acevedo, que la convirtió en la segunda semifinalista.

Los panelistas señalaron que no se esperaban que salvará a Vivi debido a que pronosticaban que Cony sería la elegida por Eskarcita. Sin embargo, Nacha aseguró que ella predijo esta salvación. “Yo creo que Eskarcita es muy inteligente, me cae súper bien”, comenzó.

“Pero para conservar al trío de ‘Reinas bellas’ que están adentro... primero yo no considero a todas ‘Reinas bellas’, sólo a Eskarcita y Cony, a Vivi no porque no la conozco. Tengo que conocerla acá afuera, hay que tener ciertas cualidades”, aseguró.

“Fue una estrategia para que se quedaran las tres más tiempo. Eskarcita sabe que Cony tiene un fandom súper fuerte. Yo también si hubiese sido (Scarlette) digo: ‘si mi mejor amiga tiene mucho fandom, y la otra no tanto, salvo a la otra, entonces la otra va a salvar, nos quedamos las tres’. Regio perfecto, plan pirámide, épico”, cerró Ignacia Michelson.