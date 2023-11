Kathy Salosny abrió su corazón y habló sobre su vida amorosa: “Me daba lata dormir todos los días con alguien”

La animadora Katherine Salosny volvió a la televisión como invitada al programa “La Cabaña” de Mega, en donde viajó al Cajón del Maipo junto a su querido amigo José Antonio Neme, y la dupla de actrices Francisca Merino y Berta Lasala.

En una conversación alrededor del fuego, ella se sinceró sobre su vida personal tras la pregunta de Neme de por qué cree que no ha encontrado a una persona que la acompañe de manera romántica.

“Yo creo que me ha resultado y varias veces. He tenido muy lindos amores, y pésimos amores, sin duda. Todos hemos pasado por ahí. Yo siento que tú me ves muy sola, que yo me tiendo a quedar más bien sola, ese es mi zona cómoda. Tal vez es así”, confesó.

“El amor no tiene edad”

“En algún momento tuve la intención de tener un proyecto de familia, tú sabes muy bien con quién, no resultó y ya tenía 38 años, cerca de 40 años. Y dije: ‘bueno mi opción es mi carrera profesional, estaba en paralelo ya con mi psicoanálisis, dije tengo que enfrentar mi propia historia’”, continuó Salosny.

“La verdad es que me daba lata dormir todos los días con alguien. Yo en mi casa y tú en la tuya, me costó mucho que la última pareja que tuve, aceptara eso”, contó. Al ser consultada si es que actualmente duerme con alguien, pero dijo que solamente su perrito.

“Yo no me cierro, el amor no tiene edad, no tiene forma. Hay tantas maneras de amar y sentirse amada. En ese sentido, me siento en la absoluta libertad para vivir la vida como la he querido vivir y como la quiero vivir”, cerró.