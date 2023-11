La foto familiar de Bruce Willis en Acción de Gracias por la que dicen que “ya no es el mismo”

Desde hace 2 años Bruce Willis batalla con la afasia y posterior diagnóstico de demencia frontotemporal, que ha ocasionado varios estragos en su salud.

Entre ellos, ha dejado de reconocer a personas de su círculo cercano, como su exesposa, Demi Moore, conforme con filtraciones de su entorno. Ahora una fotografía de una celebración familiar ocasionó la nostalgia colectiva de sus fans porque luce cambiado.

La foto familiar de Bruce Willis en Acción de Gracias

La familia de Bruce Willis está siendo su pilar fundamental para poder lidiar con la enfermedad y mantenerse rodeado de amor, comprensión y ayuda.

Bruce Willis Emma Heming, esposa del actor ha sido muy abierta respecto a cómo ha evolucionado la demencia (Instagram)

Así lo dejaron ver en la celebración del Día de Acción de Gracias el pasado jueves 23 de noviembre en Estados Unidos, donde se reunieron a pleno para la típica cena con pavo tradicional.

Su esposa, Emma Heming, compartió una preciosa foto con motivo de esta fecha tan especial en la que aparece la familia del protagonista de Duro de Matar al completo, incluyendo a sus hijas y la propia Moore, con quien aún comparte una relación cercana tras el divorcio.

Por su parte, Scout, hija del actor, también publicó un vídeo en el que aparece protagonizando con él un cariñoso gesto en el que se toman de las manos, pero él parece un poco perdido de la situación. De hecho, los internautas notaron que en las postales “aparece con la mirada perdida”, por lo que se preocuparon por su estadio de deterioro.

“Ya no es el mismo, se le ve serio y como si no entendiera lo que está pasando”; “Todos riendo y él en su mundo, qué tristeza...”; “La demencia mata en vida”; “Es lindo ver que lo apoyan incondicionalmente”; “Sabemos que no es el mismo Bruce Willis, pero nos alegra verlo rodeado de amor”; dijeron.