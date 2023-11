“Marcelo no tiene el perfil...”: Kenita Larraín opina sobre la nueva polola del Chino Ríos

Estupor causó en el ambiente del espectáculo nacional le revelación acerca de la nueva polola que tendría Marcelo “Chino” Ríos. Una antigua pareja del extenista- de hecho, exesposa-, emitió su opinión sobre la eventual nueva conquista de la leyenda deportiva. Kenita Larraín se pronunció.

“Me sorprende. Me sorprende la noticia, pero también confirma las palabras de Marcelo, que esto (su matrimonio) venía hace mucho tiempo mal”, inició sus palabras al respecto en la edición de este viernes de “Sígueme”, por las pantallas de TV+.

Justamente en ese espacio televisivo dieron a conocer la primicia: la nueva pareja del Chino se llama Chelsea, joven de 18 años hija del preparador físico del extenista. Cabe señalar que Marcelo tiene 47 años.

De acuerdo a lo revelado en “Sígueme”, la muchacha y el exnúmero 1 del ránking ATP llevarían dos meses saliendo, con todo su entorno ya enterado del romance.

Algo no le cuadra a Kenita en esta relación del Chino

Ante la pregunta acerca de si le “calza” que Ríos esté emparejado con alguien tan menor, Kena primero hizo el alcance de que no ve a Marcelo desde 2005, pero igual optó por entregar sus impresiones.

Kenita consideró que “esta niña podría tener cierta madurez y ser mucho más grande emocionalmente respecto a la edad que tiene, pero obviamente no deja de sorprender que haya 29 años de diferencia”.

No obstante, añadió que seguramente a él le hace feliz su nuevo amor, pues “cuando las personas se relacionan con gente más jóven, también cambia la energía y rejuvenece”.

En todo caso, la numeróloga reconoció que algo no le cuadra del todo, partiendo de la base de que “Marcelo no tiene el perfil de alguien como muy niño... no lo veo como uno mira a (Arturo) Longton, como más cabro chico... Lo veo como igual power, potente, con personalidad fuerte. Entonces no sé cómo expresar esta dinámica, pero a ambos les deseo lo mejor”.