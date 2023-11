“Me lo propusieron”: Wendy Sulca sorprendió al revelar que fue tentada para entrar a “Tierra Brava”

La reconocida cantante peruana, Wendy Sulca, tiene años de trayectoria, quien se hizo conocida por sus virales videos musicales cuando tan sólo era una niña pequeña. Ya con 27 años de edad, sigue en la música, pero éste no ha sido el único rubro donde se le han presentado oportunidades.

En conversación con Página 7, la cantante señaló que fue tentada para entrar al reality chileno “Tierra Brava” que se filma en las cercanías de la capital de Perú. “Sí, me lo propusieron”, señaló la artista, quien aseguró que declinó la oferta.

“Lo que pasa es que yo estoy enfocada en mi nuevo álbum. Nunca he estado metida en este tipo de realitys, creo que no es lo mío. No soy mucho de controversias o este tipo de contenido. Mi perfil es diferente”, afirmó.

¿A la “Divina Comida”?

Además, Wendy contó que las competencias físicas al estilo del reality, no son lo suyo. “Yo entreno y voy al gimnasio, voy dos o tres veces a la semana y a veces no voy, pero nunca he sido buena en educación física, la verdad”, continuó.

Sin embargo, Wendy no descarta completamente estar en televisión, ya que aseguró que le interesa el formato de los reality de cocina como “MasterChef”.

De igual forma, Wendy Sulca reveló que casi es una de las invitadas al programa de Chilevisión, “La Divina Comida”, pero no se pudo concretar por complicaciones de agenda. “Lastimosamente hubo complicaciones de tiempo. Igual estoy disponible, si me necesitan y quieren, si me llaman nuevamente, feliz de ir la verdad”, cerró.