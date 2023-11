“Me mandó a la cresta”: José Antonio Neme y Kathy Salosny desclasificaron fuerte conflicto que tuvieron

La cercana pareja de amigos compuesta por José Antonio Neme y Katherine Salosny estuvieron de invitados en el último episodio de “La Cabaña”, en el cual compartieron junto la animadora del espacio Karen Doggenweiler, y la dupla de amigas de Francisca Merino y Berta Lasala.

En este espacio, los presentadores desclasificaron un episodio cuando tuvieron una fuerte pelea. Esto sucedió cuando el periodista visitó a Salosny en su casa en Tunquén, y él estaba en un mal momento. “Yo me atreví a hacerle un pequeño comentario, ‘amigo, piénsalo un poco’, algo así”, reveló la animadora.

Esto fue devuelto con un grito de Neme, “¡Qué te has creído! (...) El monstruo Neme”, recordó Kathy. “Él me mandó a la cresta (...) Yo no me inmuté, ni enganché porque conozco a mi amigo”, continuó.

Por su parte, José Antonio señaló que “no me acuerdo exactamente de la discusión con la Kathy, si no era con ella, lo que pasa es que en ese momento estaba herido”.

“¿Quién no ha pasado por un momento así? (...) Las veces que uno reacciona mal, experimenta sentimientos de mierda, perdón la palabra, generalmente tiene que ver con uno”, concluyó Neme sobre este episodio.