Panelistas y exparticipantes de “Gran Hermano” se la juegan con el próximo eliminado del reality

El reality de Chilevisión, “Gran Hermano”, está en la recta final y cada vez estamos más cerca de conocer a la persona que se coronará como el primer o primera ganadora de la versión chilena de este afamado programa de telerrealidad.

En el último capítulo de “Espiando la casa: la fiesta” asistieron cuatro exparticipantes del encierro: Ignacia Michelson, Hans Valdés, Trinidad Cerda y Lucas Crespo. De igual forma, estaban los panelistas Francisco Halzinki y Michael Roldán.

Como es de costumbre, especularon quién podría ser el próximo eliminado de “Gran Hermano”, en esta placa de eliminación están en riesgo: Constanza Capelli, Jennifer Galvarini “Pincoya”, Jorge Aldoney y Skarleth Labra.

¿Quién se podría ir este domingo?

La balanza se inclinaba hacia un lado, y el primero en hablar fue Michael Roldán, quien señaló “yo creo que va a ser Jorge. No me gusta que abandone Jorge, me gustaría verlo en la final, creo que es un tremendo personaje, tremendo crecimiento, pero tampoco quiero que nadie abandone la casa”. Él afirmó que al ser una pareja, los votos también se dividirán.

Ignacia Michelson estaba de acuerdo, y por su parte argumentó que “es el que tiene el fandom más bajito de todos (...) Yo no quiero que se vaya Jorge, mi rey bello quiero verlo en la final, pero siendo objetiva, él se va. Espero de corazón que no”.

Experto en reality agregó que le consultó a una tarotista en específico sobre el futuro de esta pareja en la recta final, y ella le señaló que sólo uno llegaría a la final, y sería Skarleth.

De igual forma, Francisco afirmó que también saca esa conclusión haciendo una lectura de las redes sociales, y agregó que si Vivi no hubiese sido salvada, ella sería la eliminada.

Lucas Crespo fantaseó y propuso lo que a su opinión sería un icónico escenario televisivo, que si uno de la pareja es eliminado, el otro lo siguiera como un final romántico de película. Ignacia Michelson apoyó la moción. Los panelistas ya mencionaron que en el caso de que se vaya Skarleth, es muy probable que Jorge la siga y renuncie.

Sin embargo, Hans llevó la contraria y se la jugó por otra participante: “Yo creo que se va Skar. A los 4 fantásticos la gente igual le agarró un cariño, es una placa muy difícil, no me gustaría”.