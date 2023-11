“Quedaba como un loco”: Felipe Avello abordó su pasado en televisión como “Pececillo”

Felipe Avello, el reconocido humorista chileno, abordó con sinceridad su pasada trayectoria en la TV chilena y las dificultades que enfrentó para consolidarse como comediante. En una reveladora entrevista con el programa argentino “Vuelta y Media”, Avello compartió sus experiencias, destacando que “me costó mucho que me consideraran como comediante”.

Avello, quien debutó en televisión en 1998 y participó en diversos programas, incluyendo “Mekano” y “Ciudad Gótica”, alcanzó la notoriedad gracias a sus intervenciones humorísticas en el programa de farándula “SQP”. Estas intervencionismo han sido destacadas en la actualidad en populares páginas de memes de Instagram.

En la entrevista en el programa argentino, Avello reveló que “trabajaba en programas con paneles y me decían que tenía que hablar para distender, y yo quedaba como un loco”.

Recordemos que Felipe, que se hizo conocido como bajo el apodo de “Pececillo” se mostraba como una figura bastante excéntrica de la televisión, con humor negro y frases virales que se recuerdan hasta nuestros días.

“Me costó que me consideraran comediante porque yo trabajaba como periodista y yo quería ser cómico, pero el periodismo era la manera que tenía para hacerlo”, contó.

Con el tiempo desapareció de la pantalla chica, y fue hasta el 2012 que Avello decidió dar un giro hacia su verdadera pasión: la comedia. Recordando su primer show de humor, comentó: “Tenía cierta reputación, me conocían por alocado, pero no sabían que era comediante, pensaban que era loco y lo que yo decía era para que se rieran, no se sabía que esa era mi intención”.

El comediante, también recordado como “Pececillo”, señaló que su verdadera identidad como humorista se reveló al tiempo después. “Me sentí comediante cuando empecé a trabajar con un humor popular y masivo”, cerró el comediante.

Lo cierto es que Avello se encuentra pasando una muy buena temporada, acaparando los clips de Instagram y cosechando un gran éxito en sus videos de Youtube.