“Respetar la información que han dado”: Latife Soto defiende que Coté López y Luis Jiménez hayan hecho pública su separación

Impacto entre sus millones de seguidores de redes sociales provocaron los comunicados que tanto Coté López como Luis Jiménez publicaron este viernes, donde ambos dieron cuenta de su quiebre matrimonial, una decisión que la tarotista Latife Soto pidió respetar a los fans de la pareja.

La astróloga nacional, reconocida amiga de López y Jiménez, salió a defender este sábado lo que, a su juicio, fue una demostración sincera del amor que se profesa la pareja, y de la necesidad de evidenciar que a pesar de su crisis matrimonial, ellos han optado por dejarle un mensaje de respeto a la relación y a sus seguidores.

Es mucho el amor que se tienen, de verdad, yo creo que es un ejemplo para mucha gente — Latife Soto

Latife Soto Captura: Zona Latina

Respeto por decisión de Coté López y Jiménez

“Con el corazón lleno de amor y respeto mutuo, después de casi 18 años juntos, hemos tomado la decisión de separarnos de común acuerdo (...) lo más importante es que no existen terceras personas involucradas, y les pedimos por favor que no inventen tonteras. El desgaste se dio en estos últimos meses por muchos cambios en nuestras vidas y de manera natural”, expone parte del comunicado publicado este viernes por el retirado futbolista y la influencer, quienes en el mismo aseguraron que “preferimos que sepan todo a que se inventen cosas que no son, y que puedan perjudicar la salud mental de nuestros hijos”.

Precisamente esas palabras son las que valoró Latife, quien en conversación con lun.com aseguró que “ellos se aman mucho, así que yo creo que lo que tenemos que hacer todos es repetar la información que han dado”.

¿Qué pasa acá?: Gissella Gallardo y Luis Jiménez subieron la misma curiosa declaración en medio de separación del exfutbolista

Coté López sube foto con Luis Jiménez para callar bocas: “Si algún día nos separamos, seré la primera en compartirlo con Uds”

“Yo los amo, los adoro, son como mis hermanitos más chicos y les deseo lo mejor”, agregó.

“Es mucho el amor que se tienen, de verdad, yo creo que es un ejemplo para mucha gente. Ellos son unas personas hermosas y están pidiendo que esto se tome con amor. Creo que todos los procesos hay que repetarlos (...) cada persona tiene sus procesos y la época en la que estamos viviendo son tiempos muy fuertes”, finalizó.

Coté López cayó en la Karol G manía y hace desesperado llamado por entrada: “Si alguien me vende le pago lo que sea csm”