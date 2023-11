Amaya Forch relató estremecedor episodio que vivió en su juventud: “Me encerró ahí durante 16 horas”

La actriz y cantante Amaya Forch contó un fuerte episodio de violencia que vivió en su juventud durante su aparición en el programa de 13C, “Chile lindo”, conducido por la periodista Sol Leyton.

De acuerdo a lo consignado por La Cuarta, Forch recordó su juventud y el momento de su vida en la que se fue a vivir a Europa. Ella contó que en su infancia vivió en el continente viejo y siempre tuvo ganas de volver a residir en esas tierras.

Enamorada a los 22 años de edad, Amaya fue a vivir a Europa. La periodista le consultó si es que recuerda esa época con cariño, sin embargo no recibió una respuesta afirmativa.

“Creo que todavía estoy tratando de entender por qué, porque hay algo muy espantoso que me tocó vivir y necesito, no solamente entender por qué, sino que entender el para qué”, comenzó.

El estremecedor relato de Amaya Forch

“Un productor musical me llevó a grabar un disco (en Alemania). Yo iba a ser la corista de una banda bien conocida, era un productor conocido, me llevó a su estudio de grabación, que no era su estudio de grabación”, continuó Amaya Forch.

“Me encerró ahí durante 16 horas, era su casa. Entonces llegué como a las 6 de la tarde, vi la puerta, le sacó la llave y me dejó salir como a las 8 de la mañana”, reveló.

“Entonces, todo lo que sucedió ahí es algo que yo sé que tengo que contar en algún minuto y porque, cuando lo viví, yo decía, ‘esto que estoy viviendo no es real, no existe, no puede ser que exista’”, siguió relatando Forch.

Finalmente, Amaya Forch señaló que “yo creo que el único mensaje es, no quiero caer en el cliché de no estás sola, sí, estás sola, pero no eres la única. Y en conversaciones con mujeres me he dado cuenta que somos muchas, sino la mayoría. Muchas”.

“No entiendo que a alguien le pueda producir satisfacción resquebrajar el alma a otra persona, con qué derecho y sobre todo de mujeres. Con qué derecho”, cerró.