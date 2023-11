Cathy Barriga desclasificó provocación de Pamela Díaz en “La Granja VIP” que no fue mostrada al aire

En el último episodio de “Me Late Estelar” discutieron una de las polémicas de la semana, el bullying de Pamela Díaz hacia Angélica Sepúlveda en “Tierra Brava” que generó mucho rechazo en las redes sociales.

Dentro del panel está una de las enemigas insigne de la “Fiera” que es Cathy Barriga, la persona con quien discutió en el primer reality que ambas participaron “La Granja VIP”.

En este contexto, la exalcaldesa de Maipú recalcó que ver las peleas de Pamela Díaz en “Tierra Brava”, le recordaba a sus conflictos que tuvo con la “Fiera” hace casi 20 años.

La pelea que no fue transmitida

Por esto, Barriga desclasificó una provocación de Díaz que no fue mostrada en la edición del reality de Canal 13. “Habían muchas situaciones de conflictos, y no salieron muchas, en una de ellas estábamos en invierno”, comenzó su relato.

“Yo tenía unas pantuflas rosadas de chanchito, las había lavado y estaban secándose. Es súper fuerte, y ella misma toma las pantuflas, las revuelca en el barro y dice: ‘¿De quién son estas pantuflas?’. Estaban todas llenas de barro”, contó.

“Son cosas fuertes que no la mostraron y pasa mucho con la edición. Cuando uno es responsable de sus actos, las personas saben qué hicieron. A mí mostraron lo que editaron, y es difícil que me mostraran una situación así, porque yo no puedo hacer algo así”, cerró Cathy Barriga.