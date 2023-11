“Me puse a llorar”: Camila Arismendi recordó entre risas la gran pena que tuvo dentro de “Tierra Brava”

La cantante y exparticipante de “Tierra Brava”, Camila Arismendi, fue la última entrevistada de Pamela Díaz para su canal de Youtube “Sin Editar”. Las amigas de reality hablaron sobre la vida de la doble de Cecilia y su paso por el encierro.

La “Fiera” le consultó cuál era su placer culpable, por lo que Arismendi respondió que la comida, y Pamela Díaz recordó un episodio en que Camila se puso a llorar por no poder comer.

Esto sucedió un día en que Arismendi estaba enferma, por lo que estaba con una dieta especial, y llevaron hamburguesas, papas fritas, chocolates, torta y cupcakes al casona de “Tierra Brava”.

“Me dio rabia”

“Me dio rabia”, partió la doble de Cecilia, “me acuerdo que Fabio me llevó un cupcake, me lo dio y yo ‘gracias’. El Luis le dice: ‘pero che, cómo le das eso a la Cami que está enferma’. Me lo quitó, yo le dije ‘lo que se da no se quita, yo veré a quién se lo doy’”, agregó.

“Me fui a la cocina, habían hamburguesas, Jhonatan (me dice) ‘tú no puedes Cami’. Me fui a la pieza, me fui al establo, todos comiendo, ahí me acosté y me puse a llorar”, contó Arismendi.

Pamela Díaz hizo su aparición en la historia, y relató que la vio llorando, así que le preguntó qué le pasaba. “¡Porque quería la hamburguesa! ¡Porque todos comen y yo no puedo comer!”, reclamó Camila. La “Fiera” le aconsejó que se fuera a comer nomás, pero se abstuvo.