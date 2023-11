“No me cierro a ningún...”: Faloon revela el tipo de proyecto televisivo donde le gustaría desarrollarse

Si bien Faloon Larraguibel es uno de los rostros ancla en la programación habitual de Zona Latina, no por ello la mediática descarta desarrollar su carrera en otros canales de la tevé abierta, y así lo dejó en evidencia este domingo al revelar que en un futuro cercano le gustaría asumir el desafío de conducir un franjeado matinal.

“Estoy en Zona Latina todavía hace mucho tiempo, voy a cumplir diez años ahí haciendo ‘Sabores’, que es un programa en un formato que me acomoda mucho (...) dura una hora y media. Estoy maravillosa en el canal”, abre la conversación con pagina7.cl la animadora, quien si bien aclara estar muy conforme en la señal del cable, no duda en proyectarse hacia mayores desafíos.

Las aspiraciones de Faloon Larraguibel

“Yo creo que el canal se ha portado súper bien conmigo, por algo tenemos una relación de muchos años (...) me dan muchas facilidades de tener un programa con ese horario, porque después tengo que seguir siendo mamá de forma completa”, agregó Faloon.

“De todas maneras, mi meta es quizás estar en un matinal de TV abierta, pero yo sé que me falta mucho tiempo y mucha experiencia, pero por ahí voy (...) no me cierro a ningún tipo de programa, uno se acomoda”, puntualizó la conductora, que de todos modos asume su actual rol con bastante satisfacción.

“Antes, la tele era muy cuadrada, era imposible que una persona se pudiera equivocar o que una persona más joven fuera a conducir un programa grande (...) al final, igual hay que ir renovando la tele con rostros nuevos”, indicó Faloon, quien sobre el final no duda en destacar la relación laboral que ha logrado construir en su espacio de Zona Latina con el periodista Hugo Valencia.

“El Hugo es muy parecido a mí en temas como de televisión, nos gusta a los dos la programación en vivo, el que la gente nos esté escuchando y nos responda inmediatamente lo que estamos hablando, eso es rico, no un programa grabado que hay que volver a repetir casi perfecto (...) a mí me gusta que sea espontáneo”, finaliza.

