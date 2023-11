“Quiero salir del alcohol”: revelan en TikTok que exparticipante de Masterchef vive en situación de calle

Un estremecedor registro en la plataforma social de TikTok reveló estos últimos días las precarias condiciones en las que actualmente estaría viviendo una de las exparticipantes de la tercera temporada de Masterchef, Andrea Cortés, la primera concursante transgénero en un programa de cocina chileno, y quien fue hallada en situación de calle en el norte del país.

La captura de video, publicada en la red social por el usuario @losdelapobla, muestra a Andrea acostada en la calle y con un desmejorado semblante, que queda de manifiesto en el registro luego que el propio creador del contenido le pregunta por su actual situación.

El drama de la exparticipante de Masterchef

En ese momento, Andrea relata de su actual adicción -el alcoholismo-, en el que cayó en 2019; y que se agravó al punto de no tener una casa donde vivir ni amigos en los que poder apoyarse en su duro momento.

“No tengo casa, me estoy quedando en la calle”, se escucha balbucear a la mujer, quien luego se dasahoga relatando sus penurias. “He trabajado 10 años en la Intendencia, y después los hue*** no te ayudan en nada. Se olvidan. A él (quien la grabó) lo conozco años, y él me ha ayudado siempre, porque yo estoy metida en el alcohol, porque me metí cuando empezó el estallido social (...) me metí en el alcohol, estoy metida en el alcohol. Y yo (antes) nunca tomé ni una piscola. Pero me tomó el alcohol y no sé que chu*** me pasó”, relata, angustiada, Andrea.

“Ya no tiene cara de amargado”: Chris Carpentier estaría feliz después de salir de ‘Masterchef’

“¡Quiero salir! ¡Quiero salir del alcohol! Sin alcohol”, prosigue la mujer, quien al recordarle su pasado en Masterchef, reconoce que ella “cocinaba rico, pero me metí en el alcohol y no puedo salir”.

El desgarrador registro le fue presentado a una de las exparticipantes del programa, la periodista Josefa Barraza, quien en conversación con elfiltrador.cl aseguró haber quedado “consternada” con la actual situación de la cocinera.

“Estamos consternados. Como exparticipantes estamos buscando más información de cómo está, y de qué manera podemos ayudar”, señaló la comunicadora, quien instó “a las personas que pudiesen tener más información a ponerse en contacto con ella, Myriam Ugalde, Pola Jakasovic o el luchador Perfecto Bundy, todos compañeros de temporada, para poder ir en ayuda de la mujer”.

¡La Naná de “MasterChef” cumplió 93 años!: Lo celebró subiendo tierna fotografía

Falleció exparticipante de MasterChef, Annelore Baumann: Padecía de linfoma de Hodgkin