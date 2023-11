Desclasifican simpática anécdota de Vanesa Borghi en camarines de “Morandé con Compañía”

Asombro y estupor causó en Kike Morandé el reciente calificativo que dio la comediante María José Quiroz a uno de sus excolegas de “Morandé con Compañía”.

La actriz estuvo invitada al programa de entrevistas por YouTube “Morandé Te Ve”, conducido por el propio Kike, y le enseñaron una serie de imágenes con conocidos rostros del antiguo espacio de humor de Mega, para que ella opinara de cada cual en pocas palabras.

“Yo nunca había dicho eso de nadie. No voy a explicar el por qué, pero el Toto (Acuña) fue uno de mis buenos amigos”, señaló la actriz, quien definió a la pareja de Belén Mora como “maricón”.

Además, le hizo notar a su exjefe que “a veces pasaban cosas y decían ‘no, al Kike no (le digan)’. Yo creo que quizás habrías llegado contaminado a hacer el programa y tú no tenías nada que ver con eso. Creo que no habría sido grato para ti saber cosas que de repente incomodaban”.

No obstante, Quiroz valoró a otros integrantes del staff de “Morandé con Compañía”, entre éstos a la modelo argentina Vanesa Borghi.

“Buena onda con la Vane. La última vez que la vi físicamente fue en ‘El discípulo del chef’, y la Vane era la más aplicada, matea a morir. Bueno, llegó hasta el final casi”, rememoró la humorista.

“Aplicada, linda, buena, simpática. De repente nos dejaban unos vestidos así (angostos) y decíamos ‘oye, esto será para Miguelito’ y eran para la Vane”, añadió.

Luego, desclasificó una anécdota de la trasandina que, además de ser curiosa, habla muy bien de su belleza: “De repente la Vane llegaba con calzón y sostén al camarín y decía ‘ay, che, como que estoy hinchada’. Y nosotras ‘¡hue..., en serio! Era así (de delgada) de lado y nosotros como ‘¿en serio?’. No, la Vane es perfecta por dentro y por fuera”.